Ertuğrul Özkök: Bu fotoğrafı çekerken onlar mı çok iyi oynadı? Ben mi hiç anlayamadım?
Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 10 ay sonra barışan Sıla ile Ahmet Kural'ı 16 Ekim'de köşesine taşıyarak 'Sıla ile Ahmet barıştı ve bana bu pozu verdiler' yazısını yazmıştı. Bugün, Sıla'nın şiddet gördüğü gerekçesiyle Ahmet Kural hakkında şikayetçi olmasının ardından Ertuğrul Özkök yarını bekleyemedi... İşte o yazı:
Ahmet Güneştekin aradı.
Şaşkın vaziyetteydi. Sıla’nın Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurduğunu söyledi.
Ben de şok oldum.
***
Daha 3 hafta önce Ahmet Güneştekin’in evinde yemek yemiş, harika bir sohbet yapmıştık.
On aylık ayrılıktan sonra yeni barışmışlardı.
***
Bu fotoğraflarını o akşam çekmiştim.
Araları gayet iyiydi.
İkisi de çok hoşuma gitmişti. Birbirlerine çok yakışıyor gibiydiler.
Aralarında en küçük gerginlik, asabiyet işareti yoktu…
En küçük bir laf, ima yollu bir sokuşturma yoktu.
Bunlar niye ayrılmışlar diye bile düşünmüştüm.
Şimdiyse, niye ayrıldıklarını anlıyorum, ama bu defa o gün niye barıştıklarını anlamıyorum.
İki insan üç günde bu hale gelmez.
***
Hayrettir ki ne hayret…
Sıla’nın kolunda morluklar var…
Bu nasıl bir iştir anlamadım.
Çok mu iyi rol yapıyorlardı, yoksa ben mi insan denen varlığı hiç tanımıyorum…
***
Bunca uzun bir hayat yaşadım…
Galiba insan denen varlığı hiç tanımamışım.
***
Ama artık çok iyi öğrendiğim bir şey var.
Hiçbir şey ölü bir aşk kadar ölü değildir.
Hele hele araya şiddet girdiyse…
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