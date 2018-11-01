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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.11.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Ertuğrul Özkök: Bu fotoğrafı çekerken onlar mı çok iyi oynadı? Ben mi hiç anlayamadım?

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Ertuğrul Özkök: Bu fotoğrafı çekerken onlar mı çok iyi oynadı? Ben mi hiç anlayamadım?

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 10 ay sonra barışan Sıla ile Ahmet Kural'ı 16 Ekim'de köşesine taşıyarak 'Sıla ile Ahmet barıştı ve bana bu pozu verdiler' yazısını yazmıştı. Bugün, Sıla'nın şiddet gördüğü gerekçesiyle Ahmet Kural hakkında şikayetçi olmasının ardından Ertuğrul Özkök yarını bekleyemedi... İşte o yazı:

Ahmet Güneştekin aradı.

Şaşkın vaziyetteydi. Sıla’nın Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurduğunu söyledi.

Ben de şok oldum.

***

Daha 3 hafta önce Ahmet Güneştekin’in evinde yemek yemiş, harika bir sohbet yapmıştık.

On aylık ayrılıktan sonra yeni barışmışlardı.

***

Bu fotoğraflarını o akşam çekmiştim.

Araları gayet iyiydi.

İkisi de çok hoşuma  gitmişti. Birbirlerine çok yakışıyor gibiydiler.

Aralarında en küçük gerginlik, asabiyet işareti yoktu…

En  küçük bir laf, ima yollu bir sokuşturma yoktu.

Bunlar niye ayrılmışlar diye bile düşünmüştüm.

Şimdiyse, niye ayrıldıklarını anlıyorum, ama bu defa o gün niye barıştıklarını anlamıyorum.

İki insan üç günde bu hale gelmez.

***

Hayrettir ki ne hayret…

Sıla’nın kolunda morluklar var…

Bu nasıl bir iştir anlamadım.

Çok mu iyi rol yapıyorlardı, yoksa ben mi insan denen varlığı hiç tanımıyorum…

***

Bunca uzun bir hayat yaşadım…

Galiba  insan denen varlığı hiç tanımamışım.

***

Ama artık çok iyi öğrendiğim bir şey var.

Hiçbir şey ölü bir aşk kadar ölü değildir.

Hele hele araya şiddet girdiyse…

Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu
daha fazla video için



Ertuğrul Özkök: Bu fotoğrafı çekerken onlar mı çok iyi oynadı Ben mi hiç anlayamadım

Sıla ile Ahmet barıştı ve bana bu pozu verdiler
Sıla ile Ahmet barıştı ve bana bu pozu verdiler
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