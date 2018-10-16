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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.10.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Sıla ile Ahmet barıştı ve bana bu pozu verdiler

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Sıla ile Ahmet barıştı ve bana bu pozu verdiler

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 10 ay sonra barışan Sıla ile Ahmet Kural'ı köşesine taşıdı.

İşte Ertuğrul Özkök'ün o yazısı...

BU fotoğrafı geçen cuma günü Haliç’teki eski tersanenin bahçesinde çektim.

Bu bölgeyi Rixos grubu çok güzel bir proje ile yeniden ayağa kaldıracak...

Ahmet Güneştekin çok ses getiren “Ölümsüzlük Odası” adlı eserini sağdaki bu binanın içinde yaptı.

Fotoğrafçılara, belgeselcilere, yönetmenlere naçizane bir önerim var.

Eski tersanenin şu anki hali, olağanüstü bir dekor sunuyor.

Burası yıkılmadan iyi  işler çıkarabilirsiniz buralarda... Özellikle siyah-beyaz...

O akşam sesini, tarzını, duruşunu çok sevdiğim Sıla ile tanıştım.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’le “Ailecek Şaşkınız” filminden sonra tanışmıştım.

Filmi çok sevmiştim... Bu iki arkadaş da harika çocuklar...İnanılmaz bir mizahları, sahicilikleri var.

Ahmet Kural’la Sıla 10 aydır ayrıydı.

Evet barışmışlar ve o gece ilk defa birlikte göründüler.

Ben de bundan istifade bu hatıra fotoğrafını çektim.

Sıla ile Ahmet barıştı ve bana bu pozu verdiler

SILA AĞIR ABLA, AHMET İSE ‘HANIM NE DERSE O’

Sıla ile Ahmet birbirine çok yakışıyor...

*

Sıla hafif “ağır abla” gibi duruyor...

Ahmet hafif, alttan alan, “Hanım ne derse odur abi” rolünü çok güzel oynuyor...

*

Sıla daha rahat içiyor, Ahmet daha kontrollü içiyormuşu oynuyor...

Ama neticede içiyor...

*

Sıla içince de aynı Sıla oluyor...

Ahmet ise “İçince biraz konuşurum abi”yi çok güzel anlatıyor...

(Yine de içince ben ondan daha fazla konuşuyorum...)

*

Güzel bir geceydi yani...

Güzel insanlar vardı...

Güzel insanlarla beraber olmanın çok güzel bir şey olduğunu, bugünlerde bu muhabbete çok ihtiyacımız olduğunu anladığımız bir geceydi...

 

20 TL'YE YAPILABİLECEK EN GÜZEL ŞEY NEDİR?

20 TL'ye yapılabilecek en güzel şey nedir?
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