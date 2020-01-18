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Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:34,Son Güncelleme:/

Deniz Seki isyan etti: Sizi asla affetmeyeceğim!

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Deniz Seki isyan etti: Sizi asla affetmeyeceğim!

DENİZ Seki, ‘Kilo aldı’ haberlerine isyan etti.

 Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Simge’nin Caddebostan Kültür Merkezi’nde verdiği konseri izlemeye gitti.

Şarkıcı, konserde çekilen fotoğraflarını ‘Deniz Seki kilo aldı’ diye yayınlanan magazin programlarına Facebook sayfasından şöyle seslendi:

“Dünyanın en güçlü, en asil, en güzel kadınlarından biri benim. Niye kendimi böyle övüyorum biliyor musunuz? Siz beni yere yatırıp çirkinleştirdiğiniz için. Asla böyle bir şeye boyun eğmeyeceğim. Hiçbir şey olmasa kalbim güzel. 25 yılımı bu sektörde geçirmişim. Hâlâ oturup sözde magazin programlarınızda ‘Deniz Seki kilo aldı’ diye haber yapıyorsunuz. Kadınız biz ya kadın! Kilo da alırız, veririz kime ne? Sizi asla affetmeyeceğim. Sahne harici dışarı dahi çıkmak istemiyorum artık. Hasta yatağında bana bunları yazdırdınız ya hepinize küskünüm.  Nokta.”

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