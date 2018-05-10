Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDeniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi
GeriMagazin Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - 
10.05.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi

Oyuncu Deniz Çakır (36), adı aşk dedikodularına karıştığı opera sanatçısı Güvenç Dağüstün (40) ile ilk kez Antalya’da birlikte görüntülendi. Sevgilisi Dağüstün’ün konserini en önden hayranlıkla izleyen Çakır, sık sık tezahürat da yaptı.

14
  • Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstünün aşkı belgelendi
  • Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstünün aşkı belgelendi
  • Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstünün aşkı belgelendi
  • Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstünün aşkı belgelendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 ’Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ adlı dizideÿ’Meryem’ karakterini canlandıran oyuncu Deniz Çakır, geçen haftalarda Arnavutköy’de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmiş, çıkışta ayakta durmakta zorlanmış ve o görüntüleri çok konuşulmuştu. Adı eski sevgilisi Oktay Kaynarca ile anılan oyuncu Deniz Çakır’ın eğlendiği mekanda opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’le birlikte olduğu ve çiftin arasında aşk başladığı iddia edilmişti.

 Güzel oyuncu, yeni sevgilisi Dağüstün ile ilk kez Antalya’da DHA objektiflerince görüntülendi. Sevgilisini sahnede izlemek için dün öğleden sonra uçakla Antalya’ya gelen Deniz Çakır, havalimanından VIP minibüsle alındı ve konserin yapılacağı Akra Barut Otel’e geldi. Burada kendisini karşılayan Güvenç Dağüstün’e sarılıp öpen Çakır, kameraların görüntü aldığından habersiz otele yan kapıdan girdi. Çakır’ın valizini Güvenç Dağüstün taşıyarak resepsiyona kadar eşlik etti. Kartını alan Deniz Çakır, otelin deniz manzaralı odasına çekilirken, Dağüstün de bahçedeki konser alanında son provayı yaptı. Çiftin yakalanmamak için aynı katta iki ayrı oda tuttuğu öğrenildi.

PİYANODA FAZIL SAY

Bu yıl Antalya’da ilki düzenlenen ve 2 Mayıs’ta başlayan Akra Caz Festivali’nin 4’üncü konseri dün akşam otelin bahçesinde yapıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve biletleri aylar öncesinden tükenen gecede ilk olarak dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sahneye çıktı. Konserin ilk yarısında Fazıl Say’a solist Serenad Bağcan eşlik etti. Fazıl Say’ın, Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinin şiirlerini besteleyerek yaptığı şarkı albümlerinden ilki olan ’İlk Şarkılar’ ve son albümü ’Güz Şarkıları’ seslendirildi.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Fazıl Say Antalya’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Seyircilerin büyük ilgiyle dinlediği ve uzun süre alkışladığı Fazıl Say, "Bu gece burada bu kalabalığı görmek çok güzel. Umarım Akra Caz Festivali uzun yıllar devam eder" dedi. İlk Şarkılar’ın sesi solist Serenad Bağcan ise festivallerin şehirlerin hafızasına kaydedildiğini dile getirerek, Antalyalıların Akra Caz Festivali’ne sahip çıkması gerektiğini söyledi.

DAĞÜSTÜN SAHNEDE

Konserin ikinci yarısında piyanonun başınaÿEce Dağıstan geçti. Solist Güvenç Dağüstün güçlü sesi ile beğenilirken, orkestrada ise Ediz Hafızoğlu (davul), Volkan Hürsever (bas), Gürtuğ Gök (altosax), Derya Türkan (kemençe), Hakan Güngör (kanun) gibi usta isimler sahne aldı. ’Yeşilmişik’, ’Usulcana’, ’Zambaklı Padişah’, ’Güz’, ’Akrep Gibisin’, ’Adım Sonbahar’ gibi ünlü şiirlerden oluşan Fazıl Say parçalarını seslendiren sanatçılar, sahnedeki performanslarıyla seyircinin büyük beğenisini topladı.

HAYRANLIKLA İZLEDİ

Konserin ilk yarısını, bahçedeki alanın ortalarında ayrılan özel bir bölümde arkadaşlarıyla izleyen Deniz Çakır, verilen arada yerini değiştirdi. Sevgilisi Güvenç Dağüstün sahneye çıkmadan kısa süre önce ön sıralardan birine geçen güzel oyuncu, oturduğu yerden şarkılara eşlik etti. Yeni sevgilisi Dağüstün’ü konser boyunca ilgiyle izleyen Çakır, Dağüstün’e sık sık tezahürat yapmayı da ihmal etmedi. Çakır, sevgilisinin konserini cep telefonuyla kameraya aldı.

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün, konser sonrasında otelin teras katındaki Asmani Restaurant’ta verilen yemekte de yan yana oturdu. Sevgililerin, romantik hareketleri restorandaki misafirlerin de dikkatini çekti.

 

Metabolizma Hızlandıran Smoothie | Mucize Lezzetler Tüm Mucize Lezzetler Videoları İçin Tıklayınız...

Metabolizma Hızlandıran Smoothie | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Metabolizma Hızlandıran Smoothie var!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Herkesin ilk moda ikonu aynı değil mi?

Ünlü şarkıcı aylar sonra itiraf etti: Rahmimden 6 tane tümör çıkarıldı

Bergüzar Korel'in alkışlanan konuşması

SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri