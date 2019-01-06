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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.01.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Cem Yılmaz: Şahan'a teşekkür ederim

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Cem Yılmaz: Şahan'a teşekkür ederim

Cem Yılmaz, Mars Grubu’nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar” açıklamasının ardından kendisine destek olan Şahan Gökbakar’a teşekkür etti.

CEM Yılmaz önceki akşam Defne Samyeli ile birlikte bir restoran çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde promosyon bilet nedeniyle sinema salonu işletmecisi Mars Grup’la ters düşen ve “Kara Komik Filmler” adlı eserinin vizyon tarihini erteleyen ünlü komedyen, kendisine destek olan Şahan Gökbakar’a teşekkür etti. Mars Grubu’nun Kurumsal İlişkiler Direktörünün “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar” açıklamasını eleştiren Şahan Gökbakar, uzun süredir arasının bozuk olduğu Yılmaz’a sosyal medya üzerinden destek vermişti. Yılmaz, muhabirlerin “Şahan Bey’in size destek olmasıyla ilgili ne diyeceksiniz” sorusuna “Şahan Bey’e teşekkür ediyorum” cevabını verdi. 

Cem Yılmaz: Şahana teşekkür ederim

Uzun süredir birlikte olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, Etiler Kebapçı’da akşam yemeği yedi. Ünlü çift baş başa yedikleri yemeğin ardından mekânı da yine birlikte terk etti. Samyeli ve Yılmaz’ın keyfinin yerinde olduğu dikkat çekti.

Kanuna destek
SİNEMA meslek birlikleri, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülecek “Sinema Kanun Teklifi”ni desteklediklerini açıkladı. Ortak bir açıklama yayımlayan sinema meslek birlikleri, yasalaşması halinde yapımcılar ile sinema salonu arasındaki şeffaflık ve ‘promosyon uygulaması’ sorununa çözüm bulacak kanun için “Uzun yıllardır sürdürülen görüşmelerin sonucunda sinema alanındaki meslek birliklerinin katılımı ile son haline getirilen bu kanun teklifinin yasalaşması ile sektörümüzün güçlenmesi ve kurumsallaşması açısından çok önemli bir adım atılmış olacaktır” dedi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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