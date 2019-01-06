Cem Yılmaz: Şahan'a teşekkür ederim
Cem Yılmaz, Mars Grubu’nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar” açıklamasının ardından kendisine destek olan Şahan Gökbakar’a teşekkür etti.
CEM Yılmaz önceki akşam Defne Samyeli ile birlikte bir restoran çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde promosyon bilet nedeniyle sinema salonu işletmecisi Mars Grup’la ters düşen ve “Kara Komik Filmler” adlı eserinin vizyon tarihini erteleyen ünlü komedyen, kendisine destek olan Şahan Gökbakar’a teşekkür etti. Mars Grubu’nun Kurumsal İlişkiler Direktörünün “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar” açıklamasını eleştiren Şahan Gökbakar, uzun süredir arasının bozuk olduğu Yılmaz’a sosyal medya üzerinden destek vermişti. Yılmaz, muhabirlerin “Şahan Bey’in size destek olmasıyla ilgili ne diyeceksiniz” sorusuna “Şahan Bey’e teşekkür ediyorum” cevabını verdi.
Uzun süredir birlikte olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, Etiler Kebapçı’da akşam yemeği yedi. Ünlü çift baş başa yedikleri yemeğin ardından mekânı da yine birlikte terk etti. Samyeli ve Yılmaz’ın keyfinin yerinde olduğu dikkat çekti.
Kanuna destek
SİNEMA meslek birlikleri, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülecek “Sinema Kanun Teklifi”ni desteklediklerini açıkladı. Ortak bir açıklama yayımlayan sinema meslek birlikleri, yasalaşması halinde yapımcılar ile sinema salonu arasındaki şeffaflık ve ‘promosyon uygulaması’ sorununa çözüm bulacak kanun için “Uzun yıllardır sürdürülen görüşmelerin sonucunda sinema alanındaki meslek birliklerinin katılımı ile son haline getirilen bu kanun teklifinin yasalaşması ile sektörümüzün güçlenmesi ve kurumsallaşması açısından çok önemli bir adım atılmış olacaktır” dedi.
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