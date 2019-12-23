Taksim Meydanı'nda Ara Güler sergisi

Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezinde açılan sergide projeksiyonlarla sahneye yansıtılan Güler'in çektiği fotoğraflar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sergide Güler'in çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğraf sergileniyor.



Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Güler'in Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu sergi Ara Güler'i, bu toprakları, bu ülkeyi daha iyi anlama konusunda bir fırsat. Güler, Beyoğlu'nun, İstanbul'un, ülkemizin önemli bir değeri. Fotoğrafçılık tarihi açısından çığır açan bir yönü var. Savunduğu değerler, bu topraklara bağlılığı daha değerli kılıyor. Sergide eski İstanbul'dan, ünlülerden ve dünyanın dört bir yanından fotoğrafları var." diye konuştu.



