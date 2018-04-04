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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
04.04.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Suriye savaşının çıkış nedenini anlatan film 13 Nisan’da gösterimde! "Kardeşim İçin Der'a" vizyona giriyor

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Suriye savaşının çıkış nedenini anlatan film 13 Nisan’da gösterimde! "Kardeşim İçin Der'a" vizyona giriyor

TRT’nin ortak yapımcısı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği ve gerçek hikayeler üzerine kurulu Der’a filminin gösterimi için geri sayım başladı.

Yapımcılığını Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği “Kardeşim İçin Der'a” filmi 13 Nisan’da vizyona giriyor. Filmin oyuncu kadrosunda; İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik ve Berna Koraltürk gibi isimler yer alıyor.

Çekimleri Gaziantep ile Fırat Kalkanı Harekâtı’yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde gerçekleştirilen Der’a filmi, Suriye’deki savaşın çıkış nedenlerini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Halis Cahit Kurutlu'nun senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise "Baba Candır", "Ulan İstanbul" ve "Leyla ile Mecnun" gibi dizilere imza atan Murat Onbul oturuyor.

Cerablus'un yanı sıra Gaziantep ve ilçelerinde çekilen dram-aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ, Nusret Çetinel, Ahmet Aslan, Tarık Bayrak, Safa Tabur ve İbrahim Ethem Arslan bulunuyor. TRT’nin ortak yapımcı olduğu filme Kültür ve Turizm Bakanlığı’da destek verdi.

“İnsanlar vatansız yaşamayı seçmezler.

Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinin proje sorumlusu olarak görev yapan filmin yapımcısı ve senaristi Kurutlu, Suriye’deki isyanın hangi nedenlerle başladığını ve küresel aktörlerin müdahil olduğu bir savaşa nasıl dönüştüğünü işlemeye çalıştıklarını anlatarak, “İnsanlar vatansız yaşamayı seçmezler. Ancak buna mecbur kalabilirler. Suriyelilerin hangi şartlardan kaçarak ülkemize sığındıklarını daha iyi anlamamız lazım” dedi.

Gerçek Mekanlarda Çekimler

Fatih Mutlu ve Taha Kurutlu’nun da yer aldığı senaryo ekibinin yanı sıra 150 kişilik bir kadroyla filmi tamamladıklarını belirten Halis Cahit Kurutlu, Der’a filmiyle Suriye’deki gelişmelerin daha iyi anlaşılacağını belirterek, “Suriyeli sinemacı kardeşlerimiz ülkelerinde yaşananları, çekimleri Türkiye’de yapılan film ve belgesellerle dünyaya anlatmaya çalışıyorlar. Biz ise filmimizin bir kısmını Suriye topraklarında çekerek gerçeklik duygusunu daha da arttırmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.

İzleyicilerin zihninde Suriyelilerin yaşadıklarına dair bir farkındalık oluşturmak hedeflediklerini belirten Kurutlu, “Tepkilerini ölçmek için filmimizi ilk olarak Suriyeli mülteci dostlarımıza izlettik. Çoğu gördükleri karşısında çok sarsıldılar ve orada yaşadıklarının insanın hayal gücünü çok aşan şeyler olduğunu belirttiler. Onlar, bizim hayal edemeyeceğimiz şeyleri yaşadılar, gerçek korkuyla karşı karşıya kalıp topraklarını, evlerini terk ettiler.” ifadelerini kullandı.

 

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