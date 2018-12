Nilgün Belgün'ün kahkahalarını Paris kıskandı!

Daha önce de Paris'i gezmiştim. Ama bu kez farklı. Paris'i çok sevdiğim iki dostumla gezdim: Nilgün Belgün ve Mehmet Erduğan.

Nilgün Belgün, o enerjisiyle, cıvıl cıvıl yaşama sevinciyle bu kez Paris'i daha da güzelleştirdi sanki. Nasıl keyifli bir gezi oldu anlatmaya kalksam sayfalar yetmez.



Yazıda da okuyacaksınız az sonra. Ama üstüne basa basa vurgulamalıyım. Paris pahalı bir şehir. Tatilinizi önceden planlayın. Mitlerden, efsanelerden uzak bir tatil planlayın. Unutmayın, bu gezinin başrolünde siz varsınız!



Bavulumdaki şehirlerden Paris





" Bavulumdaki şehirlerden Paris'e hoşgeldiniz" diyerek selamlıyorum sizleri. "Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi" müzikli, danslı gösterisini izledik. Gösterinin ardından Nilgün Belgün ve Mehmet Erduğan’la buluşmamızda konumuz tabii ki gezilere geldi. Hiç tereddütsüz hedefimiz Paris oldu.



Kar kış soğuk, gezmek isteyene engel değil. Hele gidilecek şehir Paris ise... 'Dünyanın en güzel şehri Paris’tir' der Napolyon. Bizim de yolumuz bu güzel şehre bir kış günü düştü. Her mevsim gidilebilecek bir şehirden söz ediyoruz.



Dört günlük bir gezide, hele de dostlarınla berabersen Paris çok mutlu ediyor. Troyalı Paris’in şehrinde bir zaman makinesine giriyorsunuz adeta. Modern dünya ve klasik çağın müthiş birleşimi Paris.



Paris, dünyada en çok gidilip gezilmek istenen şehirlerden biri. Bu yoğun turist ilgisi doğal olarak fiyatlara yansıyor. Günlük biletler 20 Euro’nun üzerine çıkabiliyor.



Paris'e uçakla gelip Charles de Gaulle (CDG) Havalimanı'nda indiyseniz, buradan çıkmadan metro biletini almalısınız. Avenue des Champs-Elysées bizdeki ismiyle Şanzelize, göz alıcı. Güzel cafeler, butikler, müzeler...

Mona Lisa Paris demek





Ah o Mona Lisa! Mona Lisa, tabii Paris demek. Paris'te gezilip görülecek çok yerler var. Ancak Mona Lisa'yı, dünya resim sanatına damgasını vurmuş o Mona Lisa'yı görmeden olmaz.



Dünya gözüyle Mona Lisa ile göz göze gelmek heyecan verici.



Birçok turistin yalnızca Louvre’da Mona Lisa tablosunu görmek için şehre geldiğini biliyoruz. Dikkat! Salı günleri müzeler kapalı.

Seine Nehri’nde bir gezi yapmayı unutmayın. Doğayı, soğuk havayla yaşayın. Uzun yürüyüşler ve bol fotoğraf çekmek size iyi gelecek.

Notre Dame Katedrali yılbaşı öncesi tüm görkemiyle tüm turistleri çeken bir yer. Zamanda yolculuğu yine burada yaşayacaksınız iliklerinize kadar.



Eyfel Kulesi her ne kadar turistlerin başını döndürse de yerel halk için o kadar da beğenilen bir yer olmamış tarihte. Konuştuğum Fransızlar arasında 'teneke yığını' diyenler bile vardı.



Montmartre, meşhur Aşıklar Tepesi. Enfes Paris manzarasının tadını burada çıkardık. Burayı mutlaka görülmesi, deneyimlenmesi gereken yerlerdendi.



Nilgün Belgün ile gezmek keyfin zirvesi







Yol arkadaşlarınız güzelse, enerji ve hayat doluysa Paris müthiş bir deneyim haline geliyor. Her anın tadını çıkardık Nilgün Belgün ve Mehmet Erdoğan ile. Kahkahalarımızı daha doğrusu Nilgün'ün kahkahalarını cıvıltısını Paris kıskandı desem yeridir.

Servis kalitesi her cafede, her restorantta çok yüksek standartlarda. En sıradan yerde bile yiyip içtikleriniz damağınızda ve aklınızda kalıyor.



Paris doğaçlama yaşanması gereken bir yer. Parklarda gezinin, barlara girip çıkın, butikleri dolaşın. Sıcak çikolatanızı yudumlayın, şehrin tadını çıkarın.



Kruvasan eşliğinde kahvelerinizi yudumlayın. Güne binbir çeşit peynirle başlayın. Akşam saatlerinde et tercihiniz olsun. Özellikle Fransızların özel sosuyla yaptıkları antrikota bayılacaksınız. Asya mutfağı yine müthiş.

Galeries Lafayette’da alışverişinizi tamamlayın.



Çok güzel bir ambiyans olmakla beraber, sokak satıcıları son yıllarda daha da çok artmış.



Paris'teki sosyal hayatta değişimler hızla göze çarpıyor.



Ekonomik sıkıntılar daha gözle görülür hal almış. Sokaklardaki satıcıların artması bunun en önemli işareti.

Kaldı ki eskiden sokak satıcılarının bir Parisli duruşu vardı. Şimdi o gitmiş. O sihirli hava dağılmış. Hani neredeyse "Paris’in de

Dolapdere’si var" diyebilirim.

Mitlerden efsanelerden uzak bir tatil planlayın







Çok pahalı bir şehir olduğunu unutmadan Paris’te kendi tatilinizi planlamanız gerekiyor. Lüks yerlere gitmek yerine arka sokaklara dalın, öğrenci mekanlarını keşfetmeye çalışın, metro ve toplu taşımaya yüklenin. Mitlerden, efsanelerden uzak bir tatil planlayın. Unutmayın, bu gezinin başrolünde siz varsınız!

Romantik ve büyüleyici bir yerde olduğunuzu unutmayın.



Berlin ve Amsterdam’ı böylesine seven bir gezgin olarak, Paris’in kültürel zenginliğinin daha çok olduğunu düşünüyorum.

Noel duygusunu burada fazlasıyla yaşayamamış olsak da, her şeyiyle güzel bir şehir.

Yaşanası değil, gezilesi bir şehir olan Paris’e, yanınızda gezmeyi gerçekten bilenlerle yolunuzu mutlaka düşürün.



