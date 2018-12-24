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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.12.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Nilgün Belgün'ün kahkahalarını Paris kıskandı!

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Nilgün Belgün'ün kahkahalarını Paris kıskandı!

 Yaşanası değil gezilesi Paris. Benim için öyle. Paris'te yaşamak değil gezmek güzel.  Paris’e yaptığım yolculuktan kalbimde ve aklımda kalanları, gezi önerileriyle birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum.

Daha önce de Paris'i gezmiştim. Ama bu kez farklı. Paris'i çok sevdiğim iki dostumla gezdim: Nilgün Belgün ve Mehmet Erduğan.
Nilgün Belgün, o enerjisiyle, cıvıl cıvıl yaşama sevinciyle bu kez Paris'i daha da güzelleştirdi sanki. Nasıl keyifli bir gezi oldu anlatmaya kalksam sayfalar yetmez.

Yazıda da okuyacaksınız az sonra. Ama üstüne basa basa vurgulamalıyım. Paris pahalı bir şehir. Tatilinizi önceden planlayın. Mitlerden, efsanelerden uzak bir tatil planlayın. Unutmayın, bu gezinin başrolünde siz varsınız!

Bavulumdaki şehirlerden Paris

Nilgün Belgünün kahkahalarını Paris kıskandı


" Bavulumdaki şehirlerden Paris'e hoşgeldiniz" diyerek selamlıyorum sizleri.  "Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi" müzikli, danslı gösterisini izledik. Gösterinin ardından Nilgün Belgün ve Mehmet Erduğan’la buluşmamızda konumuz tabii ki gezilere geldi. Hiç tereddütsüz hedefimiz Paris oldu.

Kar kış soğuk, gezmek isteyene engel değil. Hele gidilecek şehir Paris ise... 'Dünyanın en güzel şehri Paris’tir' der Napolyon. Bizim de yolumuz bu güzel şehre bir kış günü düştü. Her mevsim gidilebilecek bir şehirden söz ediyoruz.

Dört günlük bir gezide, hele de dostlarınla berabersen Paris çok mutlu ediyor. Troyalı Paris’in şehrinde bir zaman makinesine giriyorsunuz adeta. Modern dünya ve klasik çağın müthiş birleşimi Paris. 

Paris, dünyada en çok gidilip gezilmek istenen şehirlerden biri. Bu yoğun turist ilgisi doğal olarak fiyatlara yansıyor. Günlük biletler 20 Euro’nun üzerine çıkabiliyor.

Paris'e uçakla gelip Charles de Gaulle (CDG) Havalimanı'nda indiyseniz, buradan çıkmadan metro biletini almalısınız. Avenue des Champs-Elysées bizdeki ismiyle Şanzelize, göz alıcı. Güzel cafeler, butikler, müzeler...

Mona Lisa Paris demek

Nilgün Belgünün kahkahalarını Paris kıskandı


Ah o Mona Lisa! Mona Lisa, tabii Paris demek. Paris'te gezilip görülecek çok yerler var. Ancak Mona Lisa'yı, dünya resim sanatına damgasını vurmuş o Mona Lisa'yı görmeden olmaz.

Dünya gözüyle Mona Lisa ile göz göze gelmek heyecan verici.

Birçok turistin yalnızca Louvre’da Mona Lisa tablosunu görmek için şehre geldiğini biliyoruz. Dikkat! Salı günleri müzeler kapalı.
Seine Nehri’nde bir gezi yapmayı unutmayın. Doğayı, soğuk havayla yaşayın. Uzun yürüyüşler ve bol fotoğraf çekmek size iyi gelecek.
Notre Dame Katedrali yılbaşı öncesi tüm görkemiyle tüm turistleri çeken bir yer. Zamanda yolculuğu yine burada yaşayacaksınız iliklerinize kadar.

Eyfel Kulesi her ne kadar turistlerin başını döndürse de yerel halk için o kadar da beğenilen bir yer olmamış tarihte. Konuştuğum Fransızlar arasında 'teneke yığını' diyenler bile vardı.

Montmartre, meşhur Aşıklar Tepesi. Enfes Paris manzarasının tadını burada çıkardık. Burayı mutlaka görülmesi, deneyimlenmesi gereken yerlerdendi.

Nilgün Belgün ile gezmek keyfin zirvesi

Nilgün Belgünün kahkahalarını Paris kıskandı



Yol arkadaşlarınız güzelse, enerji ve hayat doluysa Paris müthiş bir deneyim haline geliyor. Her anın tadını çıkardık Nilgün Belgün ve Mehmet Erdoğan ile. Kahkahalarımızı daha doğrusu Nilgün'ün kahkahalarını cıvıltısını Paris kıskandı desem yeridir.
Servis kalitesi her cafede, her restorantta çok yüksek standartlarda. En sıradan yerde bile yiyip içtikleriniz damağınızda ve aklınızda kalıyor.

Paris doğaçlama yaşanması gereken bir yer. Parklarda gezinin, barlara girip çıkın, butikleri dolaşın. Sıcak çikolatanızı yudumlayın, şehrin tadını çıkarın.

Kruvasan eşliğinde kahvelerinizi yudumlayın. Güne binbir çeşit peynirle başlayın. Akşam saatlerinde et tercihiniz olsun. Özellikle Fransızların özel sosuyla yaptıkları antrikota bayılacaksınız. Asya mutfağı yine müthiş.
Galeries Lafayette’da alışverişinizi tamamlayın.

Çok güzel bir ambiyans olmakla beraber, sokak satıcıları son yıllarda daha da çok artmış.

Paris'teki sosyal hayatta değişimler hızla göze çarpıyor.

Ekonomik sıkıntılar daha gözle görülür hal almış. Sokaklardaki satıcıların artması bunun en önemli işareti.
Kaldı ki eskiden sokak satıcılarının bir Parisli duruşu vardı. Şimdi o gitmiş. O sihirli hava dağılmış. Hani neredeyse "Paris’in de
Dolapdere’si var" diyebilirim.

Mitlerden efsanelerden uzak bir tatil planlayın

Nilgün Belgünün kahkahalarını Paris kıskandı



Çok pahalı bir şehir olduğunu unutmadan Paris’te kendi tatilinizi planlamanız gerekiyor. Lüks yerlere gitmek yerine arka sokaklara dalın, öğrenci mekanlarını keşfetmeye çalışın, metro ve toplu taşımaya yüklenin. Mitlerden, efsanelerden uzak bir tatil planlayın. Unutmayın, bu gezinin başrolünde siz varsınız!

Romantik ve büyüleyici bir yerde olduğunuzu unutmayın.

Berlin ve Amsterdam’ı böylesine seven bir gezgin olarak, Paris’in kültürel zenginliğinin daha çok olduğunu düşünüyorum.
Noel duygusunu burada fazlasıyla yaşayamamış olsak da, her şeyiyle güzel bir şehir.

Yaşanası değil, gezilesi bir şehir olan Paris’e, yanınızda gezmeyi gerçekten bilenlerle yolunuzu mutlaka düşürün.

Sayım ÇINAR\ sayimcinar@gmail.com

 

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