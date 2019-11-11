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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Kitap Fuarı sona erdi

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Kitap Fuarı sona erdi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi.

Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve hafta içi İstanbul ve çevre illerden gelen okul ziyaretleriyle yoğunluğun
yaşandığı fuarın son gününde de ziyaretçiler, fuar koridorlarında zaman zaman kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Fuarda yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ile sivil toplum kuruluşu ağırlanırken, gerçekleştirilen panel, söyleşi, imza günü, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan etkinliklerde yüzlerce yazar okurlarıyla bir araya geldi.

Ana teması "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" olarak belirlenen fuarın bu yılki "Onur Yazarı" da aynı zamanda Türk edebiyatında 1950 kuşağının önemli öykücülerinden biri olarak gösterilen Adnan Özyalçıner oldu. Fuar boyunca Özyalçıner, yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenen çeşitli söyleşilere katıldı.

Fuar etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez hayata geçirilen "İlk Kitabım TÜYAP'ta" söyleşileri çerçevesinde ise yazarlar, ilk kitaplarıyla okurların karşısına çıktı.

Bu yıl ABD, Almanya, Avusturya, Çin Halk Cumhuriyeti, Dubai, Kore, Gürcistan, İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Makedonya, Meksika, Romanya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan'dan yayıncılar, fuarın ilk dört günü açık olan Uluslararası Salon'a konuk oldu.
Kitap fuarıyla paralel olarak "Faust" temasıyla gerçekleştirilen "ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı" ise yaklaşık 12 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında, 20 galeri ve 500'ün üzerinde sanatçının bini aşkın eserini sanatseverlerle buluşturdu.

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