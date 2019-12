İzmir’de moda rüzgarı başladı

Alsancak Garı’nda düzenlenen İzmir Fashion Week’te Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan, Gizem Barlak, Buse İskenderoğlu, Özgü Öcal gibi ünlü modeller podyuma çıktı. Dünya’da ilk kez bir moda haftasında katılımcılar, tasarımcılar ve modeller Kızılay Kök Hücre bağışı yaparak kök hücre bağışı hakkında bir farkındalık yarattılar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği gibi kurumların destekleriyle ve Altier Academy, Diva Magazin, B Model Management, Beyond Hotel, En Velo, Kırçiçeği, Haşmetli, Angelique, ND Tekstil, Gürbulak Tekstil ve The Irish Pub gibi firmaların katkılarıyla ve Rönesans Model Ajans’ın organizasyonu ile Tarihi Alsancak Garı’nda düzenlenen İzmir Fashion Week, 3 gün boyunca devam edecek.