En genç sergi
İyilik İçin Sanat Derneği’nin Atölye|Pasaj Projesi’nin ikinci dönem genç sanatçıları eserlerini, sanatseveri, sanatçıyı ve koleksiyoneri bir araya getiren Artweeks@Akaretler’de sergilemeye başladı.
Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonu, UBS’in desteğiyle düzenlenen Artweeks@Akaretler’de, Atölye|Pasaj’ın 6 genç sanatçısının 72 eseri dönüşümlü olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Genç sanatçılar Aysun Telli,Bengü Toksöz, Ezgi Kılıç, İbrahim Özsözgün, Merve Topuz ve Seher Yılmaz’ın eserleriyle yer
alacağı sergi, 22 Eylül’e kadar üç hafta sürecek. Tüm sergiler ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz olacak.
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