Çocukluğunuza şarkılarla dönmeye hazır mısınız?
80’ler o dönemin ruhunu yansıtan sözleri ve besteleriyle Türk pop müziği için yeni bir çağın başlangıcına işaret ederken, 90’lar ise biraz daha ritimle bezenmiş ezgileriyle bugün hala akıllarımızda yer eden pek çok sanatçının çıkış dönemiydi.
2000’ler sık sık eleştirilse de teknolojinin daha da gelişmesiyle dillere dolanan şarkıların doğduğu yıllardı… Kuşkusuz hepsinin ortak noktası, her dinlediğimizde çocukluğumuza ve gençliğimize döndürmeleri, kimi zaman duygulandırmaları, kimi zaman güldürmeleri ve çokça dopamin hormonu salgılamamıza neden olmaları.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Spotify’ın derlediği şarkılarla çocukluğunuza geri dönmeye ne dersiniz?
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