Çocuklar İstanbul'un sırlarının peşine düşüyor
Çocuklar için özel içerikler üreten Ailemle Geziyorum 30 Kasım'da küçüklerle birlikte bir Topkapı gezisi düzenleniyor.
1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı, o zamandan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine kadar, Osmanlı padişahlarının resmi ikametgâhı oldu. “UNESCO Dünya Mirasları” listesine girmiş olan dünyaca ünlü Topkapı Sarayı’nın içerisinde çocuklar, çeşitli görevler üstlenirken, bu başyapıt hakkında da bir daha unutmayacakları bilgiler edinecekler.
Tur programı içinde, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları ve meslekleri görmek üzere, Cedid Ahmet Paşa Medresesi de bulunuyor. Çocuklar burada ebru sanatını deneyimleyip diğer kaybolan meslekler hakkında da pek çok bilgi edinecekler.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle