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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Leyleği havada göremeyeceksiniz

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Leyleği havada göremeyeceksiniz

Bu yıl neden sakızın yılı? Çin’e uçan kızılgerdana nasıl ‘Brexit Mültecisi’ adı verildi? Leylekler niçin Karslı oldu? Doğada kısa bir tura çıkalım...

Karslı leylekler gitmiyor
Havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerden ikisi Kars’ta kaldı. Hava sıcaklığının eksi 28 dereceye kadar düşmesine rağmen Merkez Dikme Köyü’nde bulunan leylekler, göç kervanına katılamadı. Geceleri köyde yaşayan leylekler, gündüzleri ise Kars Çayı’na gelerek yiyecek arıyor. Kara ve soğuğa aldırış etmeden Kars’ta kalan leyleklere vatandaşlar “Karslı” demeye başlamış.
Bu yıl sakız
ağacının yılı olacak

Leyleği havada göremeyeceksiniz

Orman Genel Müdürlüğü’nün başlattığı 2014-2019 yıllarını kapsayan “Sakız Eylem Planı” çalışmaları kapsamında bugüne kadar İzmir’in Urla ve Çeşme ilçelerindeki 30 bin sakız fidanı toprakla buluşturuldu. 2019 yılında 2 bin adet daha sakız fidanının dikileceğini söyleyen Orman Genel Müdürü Dr. Bekir Pakdemirli 2019 yılının ‘Sakızın Yılı’ olacağını açıkladı.
Kızılgerdan koca Çin’i esir aldı
Leyleği havada göremeyeceksiniz

Çin’de bugünlerde fotoğrafçılar ve haberciler kimin peşinde dersiniz? Çin’e üçüncü kez uğrayan bir kızılgerdan kuşunun. Çin Devlet Televizyonu ve sosyal medyada bir yıldız haline gelen kızılgerdana bir de isim takılmış. İngiltere’nin simgelerinden olduğu için ‘Brexit mültecisİ’...
Antarktika tahminlerden
hızlı eriyor
Leyleği havada göremeyeceksiniz

Küresel ısınmanın etkisini ortaya koyan pek çok rapor var. Bir hafta önce yayımlanan bir çalışma, Antarktika’daki buz kütlesi kaybının tahmin edilenden daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Gezegen iki derece daha ısınırsa, su seviyesi 60 santimetreden fazla yükselecek ve 32 ile 80 milyon arasında insan, kıyıları saran sel felaketleriyle boğuşmak zorunda kalacak.,

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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