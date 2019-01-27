Leyleği havada göremeyeceksiniz
Bu yıl neden sakızın yılı? Çin’e uçan kızılgerdana nasıl ‘Brexit Mültecisi’ adı verildi? Leylekler niçin Karslı oldu? Doğada kısa bir tura çıkalım...
Karslı leylekler gitmiyor
Havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerden ikisi Kars’ta kaldı. Hava sıcaklığının eksi 28 dereceye kadar düşmesine rağmen Merkez Dikme Köyü’nde bulunan leylekler, göç kervanına katılamadı. Geceleri köyde yaşayan leylekler, gündüzleri ise Kars Çayı’na gelerek yiyecek arıyor. Kara ve soğuğa aldırış etmeden Kars’ta kalan leyleklere vatandaşlar “Karslı” demeye başlamış.
Bu yıl sakız
ağacının yılı olacak
Orman Genel Müdürlüğü’nün başlattığı 2014-2019 yıllarını kapsayan “Sakız Eylem Planı” çalışmaları kapsamında bugüne kadar İzmir’in Urla ve Çeşme ilçelerindeki 30 bin sakız fidanı toprakla buluşturuldu. 2019 yılında 2 bin adet daha sakız fidanının dikileceğini söyleyen Orman Genel Müdürü Dr. Bekir Pakdemirli 2019 yılının ‘Sakızın Yılı’ olacağını açıkladı.
Kızılgerdan koca Çin’i esir aldı
Çin’de bugünlerde fotoğrafçılar ve haberciler kimin peşinde dersiniz? Çin’e üçüncü kez uğrayan bir kızılgerdan kuşunun. Çin Devlet Televizyonu ve sosyal medyada bir yıldız haline gelen kızılgerdana bir de isim takılmış. İngiltere’nin simgelerinden olduğu için ‘Brexit mültecisİ’...
Antarktika tahminlerden
hızlı eriyor
Küresel ısınmanın etkisini ortaya koyan pek çok rapor var. Bir hafta önce yayımlanan bir çalışma, Antarktika’daki buz kütlesi kaybının tahmin edilenden daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Gezegen iki derece daha ısınırsa, su seviyesi 60 santimetreden fazla yükselecek ve 32 ile 80 milyon arasında insan, kıyıları saran sel felaketleriyle boğuşmak zorunda kalacak.,
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