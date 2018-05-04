Türk fotoğrafçıların Fransa çıkarması
‘Benİstanbul’ kulübü fotoğrafçılarının çektiği, tezatlarla dolu 46 İstanbul karesi Fransa’da, Nancy Bienali’nde sergilenmeye başladı. Kulüp, İstanbul’un değişen ve tezatlar içeren yüzünü anlatmak üzere yola çıktı. İki yıl boyunca bu proje üzerinde çalışan 46 fotoğrafçının çektiği İstanbul karelerinde, yıkık dökük binaların arasından görünen bir gökdeleni, grafitili bir sokakta yürüyen çarşaflı kadını izlemek mümkün. Bienal 18 Mayıs’a kadar devam edecek.
Niko Guido’nun kurduğu ‘benİstanbul’ fotoğraf kulübünün amacı, katılımcıların çektiği karelerle İstanbul’un tanığı olmak. Projeye katılan fotoğrafçılar yıl boyunca İstanbul’u çekiyorlar ve her yılın sonunda ortaya ‘Benİstanbul’ adlı bir kitap çıkıyor. Hali hazırda www.benistanbul.com.tr adresinde sergilenen İstanbul fotoğraflarının yıllar boyunca burada toplanmasını ve her neslin, şehrin değişen yüzünü takip edebilmesini diliyorlar. Yıllar içinde fotoğraflar çoğaldığında da ortaya derli toplu, eşsiz bir arşiv çıkması hedefleniyor.
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