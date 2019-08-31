OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ
Okulların açılmasına günler kala aileleri alışveriş telaşı sardı. Nerede daha çok çeşit var, neresi daha hesaplı, hangisinde vakit geçirmek daha eğlenceli? İşte anaokulundan üniversiteye kadar her öğrencinin ihtiyacını karşılayabileceğiniz adresler…
Eğitmen, sanatçı, danışman, yazar ve kırtasiyecilerden oluşan büyük jüri seçti
-Jüri-
Ömür Kurt – Aile-çocuk yazarı
Tan Sağtürk – Balet, dans eğitmeni
Mehmet Helvacıoğlu - TÜKİD (Tüm Kırtasiyeciler Derneği) Başkanı
Ayşe Şule Bilgiç – Düşyeri kurucusu, ‘Pepee’nin yazarı
Mehmet Erbil – Çocuk tiyatrocusu
Orhan Bahtiyar – Düştepe Oyun Müzesi Müdürü
Vanda Şalom – cocukludunya.com psikolojik danışmanı
Nilay Yılmaz – Yaratıcı drama eğitmeni, yazar
Elçin Ateş Ersoy – Annelik Sanatı dergisi Yayın Yönetmeni
Serap Duygulu – Psikolog
1. Her yaşa uygun seçenek var
Nezih Kitap Kırtasiye – İstanbul, Ankara
İstanbul ve Ankara’da 30’u aşkın şubesi bulunan Nezih’te çantadan deftere, kalemden kitaba kadar her yaşa uygun seçenekler mevcut. Ayrıca resim-iş ve teknik malzemeleri, yardımcı ders kitapları, ajanda ve faaliyet kitapçıkları, çantalar, boyalar ve okulöncesi ürünlerini de bulabilirsiniz. Nişantaşı (0212) 373 16 86
2. İster internetten, ister mağazadan alın
Panel Kırtasiye – İstanbul
Oyuncaktan kırtasiye malzemesine, kitaptan okul çantasına kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Ürünlerine hem internet sitesinden hem de mağazasından ulaşmak mümkün. İçinde birbirinden güzel oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin olduğu mağazada çocuklar çok keyifli vakit geçirecek. Erenköy (0216) 355 72 42
3. Avrupa’nın en büyüğü
BKM Kitap – Bursa
Türkiye Kırtasiyeciler Birliği’nce ‘Avrupa’nın en büyük kitabevi’ seçilen BKM Kitap, Bursa’daki dev mağazasında alternatif bol tutuyor. Kitaptan kırtasiye malzemesine, üniversite bölümlerine uygun araç gereçlerden anaokulu ürünlerine kadar her şey var. (0850) 255 0 256
4. Özel kalem koleksiyonu bile var
Barker Oyuncak Kitap Kırtasiye – İstanbul
Özel kalem koleksiyonlarının da yer aldığı mağazalarıyla dikkat çeken Barker’da pek çok markanın ürünleri bulunuyor. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik seçenekleri bulabileceğiniz kırtasiye, İstanbul’da altı ayrı noktada hizmet veriyor. Göztepe (0216) 363 32 00
5. Bütün büyük şehirlerde
D&R – Tüm Türkiye
Türkiye çapında tüm büyük şehirlerde şubeleri olan D&R’lar okul alışverişinin akla ilk gelen adreslerinden. Her yaştan öğrenciler ve yetişkinler çantadan silgiye tüm ihtiyaçlarını tek seferde buradan karşılayabiliyor. Ayrıca kitap, hobi, oyuncak, film, müzik ve konsol oyunları da mevcut. Ankara Kavaklıdere (0312) 426 5006
6. Okul alışverişinin eğlenceli hali
Can Kırtasiye – İzmir
2 Ekim’e kadar ‘Okula Dönüş’ kampanyası başlatan Can Kırtasiye, İzmirli ailelerin yakından bildiği bir marka. Bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri, okul ürünleriyle anaokulu ve oyun odası araç gereçlerini rahatlıkla edinebilirsiniz. Alsancak (0232) 464 38 48
7. Hobi malzemeleri için en iyi adres
Nokta Kırtasiye – İstanbul
İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki altı mağazasıyla hizmet veren Nokta’da özel okul listelerinden indirimli fiyatlar uygulanıyor. Kitap, kırtasiye malzemesi, oyuncak, hobi malzemeleri, teknoloji ürünleri ve daha pek çok kategoride ürünler mevcut. Acıbadem (0216) 326 66 11
8. Çizgi karakterli kırtasiye ürünleri
My VIP Kitap Kırtasiye – Adana
Kitap ve kırtasiye sektöründe 15 yıldır toptancılık yapan My VIP, son dört yıldır perakende satışlarıyla öne çıkıyor. Adana’daki üçüncü şubesini geçen nisan ayında açan mağazada okul çantasından mataraya pek çok ürün bir arada bulunuyor. Dijital baskılı ve çizgi film kahramanlı okul ürünleri çok ilgi görüyor. (0322) 422 83 03
9. İnternet alışverişinin gözdesi
kirtasiyedunyasi.com – Tüm Türkiye
Oturduğu yerden alışveriş yapmak isteyenler binlerce ürünün bir arada bulunduğu kirtasiyedunyasi.com’u ziyaret edebilir. Site çok sayıda seçenek sunarak tüm kıyafet, kırtasiye ve kitap ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Üstelik Türkiye’nin her yerine kargo gönderilebiliyor. (0850) 272 53 53
10. Her bütçeye uygun
BİM – Tüm Türkiye
Ürünlerini Türkiye’nin her yerindeki mağazalarında tüketiciye ulaştıran BİM, kırtasiye ürünleri köşesiyle de her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Silgiden deftere, kalemden cetvele kadar pek çok ürün okul çocuklarını bekliyor. (0850) 254 44 44
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