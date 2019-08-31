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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

Ömür Kurt
Ömür Kurt
omur@hurriyet.com.tr
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Ömür Kurt
Ömür Kurt
omur@hurriyet.com.tr
OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

Okulların açılmasına günler kala aileleri alışveriş telaşı sardı. Nerede daha çok çeşit var, neresi daha hesaplı, hangisinde vakit geçirmek daha eğlenceli? İşte anaokulundan üniversiteye kadar her öğrencinin ihtiyacını karşılayabileceğiniz adresler…

Eğitmen, sanatçı, danışman, yazar ve kırtasiyecilerden oluşan büyük jüri seçti

-Jüri-
Ömür Kurt – Aile-çocuk yazarı
Tan Sağtürk – Balet, dans eğitmeni
Mehmet Helvacıoğlu - TÜKİD (Tüm Kırtasiyeciler Derneği) Başkanı
Ayşe Şule Bilgiç – Düşyeri kurucusu, ‘Pepee’nin yazarı
Mehmet Erbil – Çocuk tiyatrocusu
Orhan Bahtiyar – Düştepe Oyun Müzesi Müdürü
Vanda Şalom – cocukludunya.com psikolojik danışmanı
Nilay Yılmaz – Yaratıcı drama eğitmeni, yazar
Elçin Ateş Ersoy – Annelik Sanatı dergisi Yayın Yönetmeni
Serap Duygulu – Psikolog

1. Her yaşa uygun seçenek var
Nezih Kitap Kırtasiye – İstanbul, Ankara

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

İstanbul ve Ankara’da 30’u aşkın şubesi bulunan Nezih’te çantadan deftere, kalemden kitaba kadar her yaşa uygun seçenekler mevcut. Ayrıca resim-iş ve teknik malzemeleri, yardımcı ders kitapları, ajanda ve faaliyet kitapçıkları, çantalar, boyalar ve okulöncesi ürünlerini de bulabilirsiniz. Nişantaşı (0212) 373 16 86

2. İster internetten, ister mağazadan alın
Panel Kırtasiye – İstanbul

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

Oyuncaktan kırtasiye malzemesine, kitaptan okul çantasına kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Ürünlerine hem internet sitesinden hem de mağazasından ulaşmak mümkün. İçinde birbirinden güzel oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin olduğu mağazada çocuklar çok keyifli vakit geçirecek. Erenköy (0216) 355 72 42

3. Avrupa’nın en büyüğü
BKM Kitap – Bursa

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

Türkiye Kırtasiyeciler Birliği’nce ‘Avrupa’nın en büyük kitabevi’ seçilen BKM Kitap, Bursa’daki dev mağazasında alternatif bol tutuyor. Kitaptan kırtasiye malzemesine, üniversite bölümlerine uygun araç gereçlerden anaokulu ürünlerine kadar her şey var. (0850) 255 0 256

4. Özel kalem koleksiyonu bile var
Barker Oyuncak Kitap Kırtasiye – İstanbul

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

Özel kalem koleksiyonlarının da yer aldığı mağazalarıyla dikkat çeken Barker’da pek çok markanın ürünleri bulunuyor. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik seçenekleri bulabileceğiniz kırtasiye, İstanbul’da altı ayrı noktada hizmet veriyor. Göztepe (0216) 363 32 00

5. Bütün büyük şehirlerde
D&R – Tüm Türkiye

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

Türkiye çapında tüm büyük şehirlerde şubeleri olan D&R’lar okul alışverişinin akla ilk gelen adreslerinden. Her yaştan öğrenciler ve yetişkinler çantadan silgiye tüm ihtiyaçlarını tek seferde buradan karşılayabiliyor. Ayrıca kitap, hobi, oyuncak, film, müzik ve konsol oyunları da mevcut. Ankara Kavaklıdere (0312) 426 5006

6. Okul alışverişinin eğlenceli hali
Can Kırtasiye – İzmir

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

2 Ekim’e kadar ‘Okula Dönüş’ kampanyası başlatan Can Kırtasiye, İzmirli ailelerin yakından bildiği bir marka. Bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri, okul ürünleriyle anaokulu ve oyun odası araç gereçlerini rahatlıkla edinebilirsiniz. Alsancak (0232) 464 38 48

7. Hobi malzemeleri için en iyi adres
Nokta Kırtasiye – İstanbul

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki altı mağazasıyla hizmet veren Nokta’da özel okul listelerinden indirimli fiyatlar uygulanıyor. Kitap, kırtasiye malzemesi, oyuncak, hobi malzemeleri, teknoloji ürünleri ve daha pek çok kategoride ürünler mevcut. Acıbadem (0216) 326 66 11

8. Çizgi karakterli kırtasiye ürünleri
My VIP Kitap Kırtasiye – Adana

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

Kitap ve kırtasiye sektöründe 15 yıldır toptancılık yapan My VIP, son dört yıldır perakende satışlarıyla öne çıkıyor. Adana’daki üçüncü şubesini geçen nisan ayında açan mağazada okul çantasından mataraya pek çok ürün bir arada bulunuyor. Dijital baskılı ve çizgi film kahramanlı okul ürünleri çok ilgi görüyor. (0322) 422 83 03

9. İnternet alışverişinin gözdesi
kirtasiyedunyasi.com – Tüm Türkiye

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ

Oturduğu yerden alışveriş yapmak isteyenler binlerce ürünün bir arada bulunduğu kirtasiyedunyasi.com’u ziyaret edebilir. Site çok sayıda seçenek sunarak tüm kıyafet, kırtasiye ve kitap ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Üstelik Türkiye’nin her yerine kargo gönderilebiliyor. (0850) 272 53 53

10. Her bütçeye uygun
BİM – Tüm Türkiye
Ürünlerini Türkiye’nin her yerindeki mağazalarında tüketiciye ulaştıran BİM, kırtasiye ürünleri köşesiyle de her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Silgiden deftere, kalemden cetvele kadar pek çok ürün okul çocuklarını bekliyor. (0850) 254 44 44

OKUL ALIŞVERİŞİNİN EN İYİ 10 ADRESİ


Ömür Kurt
Ömür Kurt
omur@hurriyet.com.tr
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