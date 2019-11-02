Kitap fuarının kaçırılmayacak etkinlikleri
38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bugün başladı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dokuz gün boyunca panel, söyleşi, dinleti, atölye ve imza günleri düzenlenecek, yüzlerce yazar okuruyla buluşacak.
Jürimize danıştık, en iyi 10 etkinliklerini öğrendik.
Erkan Aktuğ
Hürriyet Kitap Sanat editörü
Bahar Çuhadar
Hürriyet Kitap Sanat editörü
Burcu Aktaş
Hürriyet Cumartesi kitap editörü
1 - Fuarın bu yılki onur yazarı Adnan Özyalçıner. Usta yazarın kendisinin de dahil olduğu 1950 Kuşağı hakkında önemli bir söyleşi.
Doğan Hızlan’ın yöneteceği söyleşide Özyalçıner dışında Cevat Çapan ve Ayşe Sarısayın da yer alacak.
Bugün, Marmara Salonu, 15.15-16.15.
2 - Gerçek Tıbbın 10 Şifresi
Prof. Dr. Canan Karatay tıbbın ve sağlığın şifrelerini anlatacak, yine çok tartışılacak önerilerini takipçileriyle paylaşacak.
Yarın, Interexpo Salonu,
14.30-15.15.
3 - küçük İskender’in Ardından
Bu yıl hayatını kaybeden, Türk şiirinin önemli şairlerinden küçük İskender’in şiirini Akif Kurtuluş, Haydar Ergülen, Latife Tekin ve Yekta Kopan anlatacak.
Yarın, Marmara Salonu,
15.00-16.00.
4 - İlişkilerde Denge
’İstanbullu Gelin’ dizisiyle tüm Türkiye’nin tanıdığı psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu can alıcı bir konuyu masaya yatıracak; romantik ilişkiler...
9 Kasım, Moda Salonu/12. Salon, 14.00-14.45.
5 - Ahmet Ümit söyleşisi
Efsanevi karakteri Başkomser Nevzat’ı okurlarıyla konuşacak.
Yarın, Interexpo Salonu, 13.15-14.15.
6 - Prof. Dr. Sevil Atasoy söyleşisi
Adli tıp dünyasının sırlarını anlatacak. 9 Kasım’da Moda Salonu/12. Salon’da. 13.00-13.45.
7 - İsmail Saymaz söyleşisi
Son kitabı ‘Şehvetiye Tarikatı’yla ilgili soruları yanıtlayacak.
Yarın, Marmara Salonu’nda. 13.00-13.45.
8 - Ercan Kesal söyleşisi
Son kitabı ‘Velhasıl’ vesilesiyle edebiyat ve sinemaya dair görüşlerini okurla paylaşacak.
10 Kasım, Interexpo Salonu’nda. 15.15-16.00.
9 - ‘12 Eylül ve Kültürel Kırılmalar’
(Faruk Eren, Murat Meriç, Feyyaz Yaman ve Ayşegül Devecioğlu).
Yarın, Interexpo Salonu’nda. 18.00-18.45.
10 - 10 Ekim Ankara katliamı üzerine
(Fulya Alikoç, Gülşah Kaya, Barış Işık ve Birkan Bulut)
Bugün, Büyükada Salonu’nda.
15.15-16.15.
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