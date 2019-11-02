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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kitap fuarının kaçırılmayacak etkinlikleri

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Kitap fuarının kaçırılmayacak etkinlikleri

38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bugün başladı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dokuz gün boyunca panel, söyleşi, dinleti, atölye ve imza günleri düzenlenecek, yüzlerce yazar okuruyla buluşacak.

Jürimize danıştık, en iyi 10 etkinliklerini öğrendik.

Erkan Aktuğ
Hürriyet Kitap Sanat editörü

Bahar Çuhadar
Hürriyet Kitap Sanat editörü

Burcu Aktaş
Hürriyet Cumartesi kitap editörü

1 - Fuarın bu yılki onur yazarı Adnan Özyalçıner. Usta yazarın kendisinin de dahil olduğu 1950 Kuşağı hakkında önemli bir söyleşi.

Doğan Hızlan’ın yöneteceği söyleşide Özyalçıner dışında Cevat Çapan ve Ayşe Sarısayın da yer alacak.

Bugün, Marmara Salonu, 15.15-16.15.

Kitap fuarının kaçırılmayacak etkinlikleri

2 - Gerçek Tıbbın 10 Şifresi

Prof. Dr. Canan Karatay tıbbın ve sağlığın şifrelerini anlatacak, yine çok tartışılacak önerilerini takipçileriyle paylaşacak.

Yarın, Interexpo Salonu,

14.30-15.15.

Kitap fuarının kaçırılmayacak etkinlikleri

3 - küçük İskender’in Ardından

Bu yıl hayatını kaybeden, Türk şiirinin önemli şairlerinden küçük İskender’in şiirini Akif Kurtuluş, Haydar Ergülen, Latife Tekin ve Yekta Kopan anlatacak.
Yarın, Marmara Salonu,
15.00-16.00.

Kitap fuarının kaçırılmayacak etkinlikleri

4 - İlişkilerde Denge

’İstanbullu Gelin’ dizisiyle tüm Türkiye’nin tanıdığı psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu can alıcı bir konuyu masaya yatıracak; romantik ilişkiler...
9 Kasım, Moda Salonu/12. Salon, 14.00-14.45.

Kitap fuarının kaçırılmayacak etkinlikleri

5 - Ahmet Ümit söyleşisi

Efsanevi karakteri Başkomser Nevzat’ı okurlarıyla konuşacak.
Yarın, Interexpo Salonu, 13.15-14.15.

6 - Prof. Dr. Sevil Atasoy söyleşisi

Adli tıp dünyasının sırlarını anlatacak. 9 Kasım’da Moda Salonu/12. Salon’da. 13.00-13.45.

7 - İsmail Saymaz söyleşisi

Son kitabı ‘Şehvetiye Tarikatı’yla ilgili soruları yanıtlayacak.

Yarın, Marmara Salonu’nda. 13.00-13.45.

8 - Ercan Kesal söyleşisi  

Son kitabı ‘Velhasıl’ vesilesiyle edebiyat ve sinemaya dair görüşlerini okurla paylaşacak.
10 Kasım, Interexpo Salonu’nda. 15.15-16.00.

9 - ‘12 Eylül ve Kültürel Kırılmalar’ 

(Faruk Eren, Murat Meriç, Feyyaz Yaman ve Ayşegül Devecioğlu).

Yarın, Interexpo Salonu’nda. 18.00-18.45.

10 - 10 Ekim Ankara katliamı üzerine

(Fulya Alikoç, Gülşah Kaya, Barış Işık ve Birkan Bulut)

Bugün, Büyükada Salonu’nda. 

15.15-16.15.

 

 

 

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