Evde podcast yapmanın 21 altın kuralı

1-Konu seçerken nelere dikkat etmeli?

İÇERİK



- Eğer Podcast yayınınız iyi bir dinlenme oranına ulaşmasını istiyorsanız, genel geçer gündelik konulardan uzakta, insanları kendisine çeken ve başka yerlerde dinlemeyecekleri niş içerikler üretmek en mantıklısı. (MediaPod - İlkan Akgül)

-Podcast’çi, kendisine yakın bir konu seçmeli ve her hafta bu konuda içerik üretebilecek kadar tutkuya sahip olmalı. İçeriğin ve formatın ne olduğu tasarlanmalı ve zamanla değiştirilip geliştirilmeli. (Onbironsekiz Direktörü Berna Kahraman)

- Konu seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta süreklilik sağlayabilmek. Yayın devamlılığı sağlanabilecek, oluşturduğun kitleye göre şekillendirebilecek daha geniş başlıklar üzerinden devam edilmeli. (Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)

2-Yayın yaparken önemli hususlar neler?

SUNUM



-Yayın esnasında zinde olmak gerek. Yorgun ve uykusuz yapılan kayıtlarda sesteki o yorgunluk ve düşüklük dinleyene yansıyor. İnsanların kulağının içindesiniz ve bunun farkında olmanız gerekir. (MediaPod - İlkan Akgül)

- Diksiyon ve ses tonu yerindeyse tamam. Ama değilse bile tutkuyla yapılan bir iş dinleyicisini bulur. Dinleyici, pürüzsüz dil veya yapma dünyalar peşinde değil. Aksine “Bana arazlarınla gel” diyor. (Onbironsekiz Direktörü Berna Kahraman)

-Podcast yayınında dinleyiciye sadece sesinizle ulaşıyor olmanın avantajları ve dezavantajları var. Tonlamalarınız, dili kullanma beceriniz, hikâye anlatıcılığınız ve konuşma hızınız en önem vermeniz gereken nokta. (Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)

3-Podcast yapmak için nelere ihtiyacım var?

EKİPMAN



-1000 TL’ye de mikrofon var, 100 TL’ye de. Ama en çok dinlenen programlarımızdan bazıları iPhone kulaklığı ve telefonla kaydedilmiş yayınlar. Ucuzla harikalar yaratırken pahalıyla bir şey yapamama ihtimaliniz de var. (MediaPod - İlkan Akgül)

-Bir bilgisayar, iyi bir ses kartı, bir mikrofon ve iyi bir edit programı. Yalnızca bir cep telefonu olabilir mi derseniz; hiçbir kurgu, düzenleme olmadan, her hafta dinletebileceğiniz içerik üretmek kolay değil. (Onbironsekiz Direktörü Berna Kahraman)

-En önemli ekipman mikrofon. İkinci önemli konu stüdyo olarak kullanılabilecek sessiz bir alan. Çekimini tamamladıktan sonra düzenleme yapmak, müzik eklemek için kullandığımız yazılımlar var. (Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)

4-Yayına konuk almanın avantajı var mı?

TARZ

-Konuklu, monolog ya da röportaj formatlarının her birinin alıcısı var. Ben konuklu bir program yapan biri olarak şunları söyleyebilirim: Röportajlarla farklı insan hikâyelerini etkileyici bir şekilde sunmanız mümkün. (MediaPod - İlkan Akgül)

-Her konuk farklı bir bakış getiriyor özellikle samimiyeti yüksek bir ortamda. İşte o zaman podcast, diğer hiçbir yayın türünde bulamayacağınız şekilde size bir insanı yakından tanıma imkânı veriyor. (Onbironsekiz Direktörü Berna Kahraman)

-Biz yayınlarımızı haftalık yapıyoruz. Yani ayda dört podcast. Bu podcast’lerden ikisinde baş başayız diğer iki yayındaysa konuk ağırlıyoruz. Bu da yayınımıza boyut kazandıran bir avantaj haline geliyor. (Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)

5-Kayıt ve kurgu için ne bilmem gerek?

KAYIT VE KURGU

-Yayınları kaydetmek için telefon ve bilgisayarlarda var olan ses kaydedici programlardan herhangi biri yeterli. Kurgulamak içinse en çok bilinenler ve kolay olanlar: Audacity, GarageBand ve Adobe Audition. (MediaPod - İlkan Akgül)

-Yayınları kaydetmek için ses dosyalarını işleyen pek çok program var. Bunlardan Audacity açık kaynaklı, ücretsiz, Türkçe ve basit kullanımıyla başlangıç seviyesindekileri uzun süre idare edebilecek bir program. (Onbironsekiz Direktörü Berna Kahraman)

-Kaydetmeye başlamadan önce yayında ihtiyaç duyacağınız bilgileri, bir kenara not edip podcast’in iskeletini oluşturun. Ama yayını çok kurgulamak her zaman işleri zorlaştırır. Kendinize güvenin ve akışı yakalayın. (Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)

6-Nerede ve nasıl yayımlarım?

MECRA



-Podcast; Spotify, Apple podcast, Google Podcast gibi Podcast platformlarında yayımlanır. Bu platformların podcast yapan yayıncılara özel yarattıkları sayfaya üye olarak kolayca kendi üretimlerine başlayabilirler. (MediaPod - İlkan Akgül)

- Spotify ve iTunes dışında birçok uygulama var ama bu ikisi en popüler. Yeni podcast yayıncılarının site kurmasına gerek yok. Uygulama bazlı streaming’in yaygınlaşması sayesinde podcast artık her an ve her yerde. (Onbironsekiz Direktörü Berna Kahraman)

-Dünyada en popüler uygulamalar Spotify, ApplePodcast, Google Podcast. Ancak yayıncılar podcastlerini dağıtım uygulamaları üzerinden yüklüyor. Bu podcast’leri uygulamalara dağıtıyor. (Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)

7-Podcast’ten para kazanmak mümkün mü?

GELİR



-Türkiye’de Podcast formatı henüz kendi pazarını üretemediği için, yayıncılar için de sürekli bir ekonomik gelir modeli şimdilik çok zor. Ufak sponsorluklar ve reklamlar haricinde, elle tutulabilir bir gelirden bahsetmek güç. (MediaPod - İlkan Akgül)

- Evet mümkün. Reklam ve sponsorluk anlaşmaları bunların başlıcaları. Ama reklam verenlerin Podcast içeriğini öncelikli olarak ulaştığı kişi sayısıyla değil; dinleyicisiyle kurduğu bağla değerlendirmeleri gerek. (Onbironsekiz Direktörü Berna Kahraman)

-Evet, mümkün ama podcast uygulamaları henüz gelirlerini içerik üreticilerle paylaşmıyor. YouTube’un ilk zamanları gibi. Hatta zaman içinde marka işbirliklerini de Podcast yayınlarında sık sık görecegiz. (Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)