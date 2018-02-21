Hafızanız üzerinde etkisi olan 5 ilginç durum

Tiroid problemleri

Troidiniz yükseldiğinde kendinizi fazla sıcak ya da soğuk, depresif hissedebilirsiniz. Bu tiroid problemleri hafızanız üzerinde de negative etkiler yaratabilir. Uzmanlar tirodin beyinde belirli bir rolü olmadığı halde hafıza üzerinde sıkıntı yaratabildiğini söylüyor. Solunum borusunun hemen önünde yer alan kelebek şeklindeki bir bez olan tiroid vücudunuzun metabolic süreçlerinin neredeyse hepsi üzerinde etkilidir. Bu nedenle hafızayla ilgili bir problem yaşadığınızda tiroidlerinizi mutlaka kontrol ettirmelisiniz.

Ateş basması

Yükselip düşen ateş sizi rahatsız ediyorsa beyninizde de bir sis varmış gibi hissetmenize neden olabilir. Uzmanlar ateşin yükselip düştüğü bir dönem olan menapoz evrelerinde hatırlama yeteneğinin de negative etkilendiğini söylüyor. Ancak bu ateş yükselmeleri geçici olduğundan beyne zarar vermez ve ateş düştüğünde de hafıza normal haline geri döner.

Uyku eksikliği

Dün gece geç saatlere kadar eğlendiğiniz parti, ertesi gün iş arkadaşınızın adını hatırlama olasılığınızı azaltabilir. New York Nöroloji ve Uyku Tıbbi Direktörü Allen Towfigh, uykumuzda beynin bir kısmı sesta halindeyken, hafıza ve duygusal tepki alanlarının daha aktif hale geldiğini söylüyor. Dolayısıyla uyku bozukluğu olan kişilerde hafızada bozulmalar, gündüz yorgunluğu ve tepki süresinin uzaması gibi problemler ortaya çıkıyor.

Kaygı ve depresyon

Yapılan birkaç araştırma gösteriyor ki; CEO önünde yapacağınız bir sunum için endişelenmek hafızanızı engelleyebiliyor. Uzmanlar nedenini tam olarak bilmeseler de depresyon, kaygı ve bipolar gibi hastalıkların, anıları depolama ve kurtarma ile ilgili sinirsel devreleri bozduğunu söylüyor. Hafıza kaybı gibi durumlar genellikle duygu durum bozukluğunun ciddiyeti hakkında oldukça belirleyicidir. Şiddetli depresyon ciddi hafıza kayıplarına neden olabilir.

Reçeteli ilaçlar

Birçok reçeteli ilaç sizi daha unutkan biri haline getirebilir. Xanax, Valium ve Ativan (benzodiazepinler olan) gibi anksiyete bozukluğu ilaçları, beyinde olayları kısa dönemden uzun süreli belleğe taşıyan kısımda ciddi bir ağırlık oluşturur. Aynı şekilde; statinler ve beta blokerleri de içeren kalp ilaçları, narkotik ağrı kesiciler, inkontinans ilaçları, uyku aparatları ve Benadryl gibi antihistaminikler bellek sorunlarıyla da ilişkilendirilmiştir. Bu durumda ilaçlarınızdan kaynaklı hafıza problemleri yaşıyorsanız doktorunuzla görüşmeniz gereklidir.