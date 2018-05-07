Egzersiz yapmayı sevmeyenleri motive edecek 3 yol

Zihinsel bir taahhütte bulunun.

Fitness uzmanı Michele Gordon, bir yoga sınıfına yazılıp sürünmekten ya da fitness yapacağım diye koşturmaktansa öncelikle bir tavır geliştirmeniz gerektiğini söylüyor. Egzersiz rutini oluşturmaya bir taahhütle başlayın. Küçük hareketlerle başlayabilir ve alışkanlık yarattıktan sonra bir adım daha ileriye gidebilirsiniz. Her gün kendinizi iyi hissettiren fiziksel aktiviteler aramalısınız. Örneğin; asansör yerine merdiven çıkmak, sabahları esnemek ya da programınızda egzersize öncelik vermek gibi. Yaptıktan sonra zevk alacağınız ve bunu etrafınızdaki insanlarla paylaşmak isteyeceğiniz egzersizler bulmalısınız.

Sabahın ilk saatlerini ayarlayın.

Hepimiz sabahın beşinde bir fitness salonunda olmak yerine sıcacık yatağımızda bir saat daha fazla uyumayı tercih ediyoruz. Ancak uzmanlar sabah ilk etapta egzersiz yapmanın önemini vurguluyor. Bu nedenle sabah sınıfları en yoğuun sınıflardır çünkü insanlar egzersiz sonrası kendilerine ve işlerine daha fazla zaman ayırabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ders yapmak daha zor olabilir ya da yorucu bir iş gününün ardından spor yapmak kabusa dönüşebilir. Bu zamanla zevk aldığınız bir alışkanlık haline gelebilir.

Bir yarışmaya katılın.

Her ay ödediğiniz bir spor salonundan içeriye girmek bile bir çok insan için büyük bir başarı olabilir. Kişisel bir antrenörünüz olmadan o makinelerde saatler geçirmek gerçekten de bir başarı ve disiplin işidir. Sizi bu noktada zorlayan bir şey varsa o halde küçük çaplı yarışmalara katılmak sizi gaza getirebilir.

Günlük aktivitelere zorlayan, bunları hatırlatan ve karşılıklı bir başka spor yapan kişiyle rekabet edebileceğiniz bir çok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalardan birini indirip siz de birilerine hırs yapıp kendinizi gaza getirebilirsiniz.