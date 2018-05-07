Egzersiz yapmayı sevmeyenleri motive edecek 3 yol

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Doğan BURDA
07.05.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Egzersiz yapmayı sevmeyenleri motive edecek 3 yol

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Egzersiz yapmayı sevmeyenleri motive edecek 3 yol

O spor meraklısı arkadaşınız yine taytını giymiş yürürken fotoğrafını mı paylaşmış? O iş arkadaşınız yin epilates stüdyosunun aynasından ne kadar inceldiğini göstermek için fotoğraf mı paylaşmış? Yoksa aşağıya indikçe sağlıklı yaşam için spor yapan insanların paylaşımlarını görüp hayattan daha çok mu nefret ediyorsunuz? Meraklanmayın bir çok kişi de sizinle aynı duyguları paylaşıyor.Eğer siz de spora başlamak ve bunu hayatınızın bir parçası haline getirmek istiyorsanız ancak nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız uzmanların size bir kaç tavsiyesi var.

Zihinsel bir taahhütte bulunun.

Fitness uzmanı Michele Gordon, bir yoga sınıfına yazılıp sürünmekten ya da fitness yapacağım diye koşturmaktansa öncelikle bir tavır geliştirmeniz gerektiğini söylüyor. Egzersiz rutini oluşturmaya bir taahhütle başlayın. Küçük hareketlerle başlayabilir ve alışkanlık yarattıktan sonra bir adım daha ileriye gidebilirsiniz. Her gün kendinizi iyi hissettiren fiziksel aktiviteler aramalısınız. Örneğin; asansör yerine merdiven çıkmak, sabahları esnemek ya da programınızda egzersize öncelik vermek gibi. Yaptıktan sonra zevk alacağınız ve bunu etrafınızdaki insanlarla paylaşmak isteyeceğiniz egzersizler bulmalısınız.

Sabahın ilk saatlerini ayarlayın.

Hepimiz sabahın beşinde bir fitness salonunda olmak yerine sıcacık yatağımızda bir saat daha fazla uyumayı tercih ediyoruz. Ancak uzmanlar sabah ilk etapta egzersiz yapmanın önemini vurguluyor. Bu nedenle sabah sınıfları en yoğuun sınıflardır çünkü insanlar egzersiz sonrası kendilerine ve işlerine daha fazla zaman ayırabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ders yapmak daha zor olabilir ya da yorucu bir iş gününün ardından spor yapmak kabusa dönüşebilir. Bu zamanla zevk aldığınız bir alışkanlık haline gelebilir.

Egzersiz yapmayı sevmeyenleri motive edecek 3 yol

Bir yarışmaya katılın.

Her ay ödediğiniz bir spor salonundan içeriye girmek bile bir çok insan için büyük bir başarı olabilir. Kişisel bir antrenörünüz olmadan o makinelerde saatler geçirmek gerçekten de bir başarı ve disiplin işidir. Sizi bu noktada zorlayan bir şey varsa o halde küçük çaplı yarışmalara katılmak sizi gaza getirebilir.

Günlük aktivitelere zorlayan, bunları hatırlatan ve karşılıklı bir başka spor yapan kişiyle rekabet edebileceğiniz bir çok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalardan birini indirip siz de birilerine hırs yapıp kendinizi gaza getirebilirsiniz.

Egzersiz yapmayı sevmeyenleri motive edecek 3 yol

 

 

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