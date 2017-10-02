Kazanın ardından TIR’ı ateşe verdiler

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzeri Liman Mevkii’nde dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Nazım Yılmazlar yönetimindeki 08 EB 780 plakalı otomobili karayolu üzerinde park edilen Gürcistan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Nazım Yılmazlar ve yanındaki Sercan Mert Yenigül kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Kaza ardından park halindeki TIR kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen TIRda hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.