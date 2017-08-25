Kaymakamlık sınav yerleri belli oldu.. Sınav giriş belgesi sorgulama

13-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında başvuruları alınan kaymakamlık sınavıyla ilgili yeni bir duyuru geldi. ÖSYM, resmi sayfası üzerinden yayımladığı duyuruyla sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM’nin kaymakamlık sınav yerlerine ilişkin duyurusu!



2017 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2017- Kaymakamlık) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:30'dan itibaren edineceklerdir.



2017- Kaymakamlık saat 10.00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara saygıyla duyurulur.

KAYMAKAMLIK SINAVI SORULARI HAKKINDA



Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Sınavda adaylara, en az 16 açık uçlu sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanacaktır. Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı aşağıdaki gibi olacaktır: Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5), Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10) ile ilgili sorulardan, Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%20), Türkiye’nin İdari Yapısı (%8), Türkiye’de Mahalli İdareler (%7), Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluşacaktır. Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara aynı

sorular sorulacaktır.