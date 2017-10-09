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    Hürriyet >Dünya>Katar'a ilginç teklif! 'Dünya Kupası'ndan vazgeçin kriz bitsin'

    Katar'a ilginç teklif! 'Dünya Kupası'ndan vazgeçin kriz bitsin'

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 18:01 | Son Güncelleme:

    Associated Press haber ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üst düzey emniyet yetkilisi Dahi Kalfan'ın Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan vazgeçmesi durumunda Katar'la diplomatik krizin sona ereceğini söylediğini aktardı. 

    Habere göre, BAE üst düzey emniyet yetkilisi Dahi Kalfan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Dünya Kupası Katar'dan çıkarsa, Katar'la kriz sona erer" dedi.

    Kalfan'ın bu açıklamasıyla Katar'ı boykot eden ülkelerden bir yetkili ilk kez, krizin sona ermesiyle 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası turnuvasını ilişkilendirmiş oldu. 

    Katar'dan ise BAE'li yetkilinin ilginç talebine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

    Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da, terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ambargo uygulamaya başlamıştı.

    Etiketler: Katar , bae , katar krizi , Dünya Kupası 2022
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