Katar Krizi'nde flaş gelişme: Suudi Arabistan geri, BAE ve Bahreyn ileri...

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, yaptığı açıklamada, Kral Selman ve Veliaht Prens Bin Selman'ın, İran ve Katar dahil, istisnasız tüm hacılara en yüksek rahatlığı ve güvenliği sağlaması konusunda talimat verdiğini belirtti.

Ülkesinin bütün imkan ve gücünü hacıların hizmetine seferber ettiğini kaydeden Benten, bakanlığının, başta Mekke ve Medine olmak üzere hacı adaylarının ülkeye giriş ve çıkışlarda kullandığı kapılarda da tüm imkanlarıyla hazır olduğunu ifade etti.

"İKİ MİLYONDAN FAZLA..."

Ne olursa olsun haccın siyasallaştırılmasını reddettiklerini vurgulayan Benten, bakanlığının iki milyondan fazla kişiye hizmet vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) tarafından BM İnanç ve Din Özgürlüğü Özel Raportörü Heiner Bielefeldt'e Katarlı hacıların hac ibadetini yerine getirmede karşılaştığı zorluklarla ilgili gönderilen mesajda, "dini ritüellerin politize edilerek siyasi kazançlar elde etmek amacıyla kullanılmasından endişe duyulduğu" belirtilmişti.

"OLUMLU GERİLEME"

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) Başkanı Ali bin Samih el-Merri, başkent Doha’da yaptığı basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın Katar’a uyguladığı ihlallerde olumlu bir gerileme olduğunu belirtti ancak söz konusu gerilemenin yetersiz olduğunu ve abluka uygulayan diğer ülkelerin (Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn) aynı şekilde davranmadığını ifade etti.



Merri, Suudi Arabistan’ın daha önce Katar'ı terk etmeleri için iki hafta süre verdiği Katar’da ikamet eden, çalışan veya gayrimenkulü olan vatandaşlarının ülkede kalmalarına, Katar’da okuyan Suudi Arabistanlı öğrencilerin Katar'a, Suudi Arabistan'da okuyan Katarlı öğrencilerin de bu ülkeye

girişine izin verdiğini söyledi.

BAE VE BAHREYN'DE ARTIŞ



Söz konusu gerilemenin "net" olmadığını aktaran Merri, bunu Katar'da gayrimenkulü olan Suudi Arabistanlıların Katar'a girmesine izin verilirken Suudi Arabistan'da gayrimenkulü olan Katarlıların ülkeye girişine izni verilmemesiyle ilişkilendirdi.

Suudi Arabistan’ın aksine BAE ve Bahreyn’in, Katar’a uyguladığı yaptırımlarda artış olduğunu dile getiren Merri, BAE’nin, okullarında okuyan Katarlılara karşı ayrımcılık yaptığını aktardı.

NHRC’nin, ablukanın başladığı tarihten bu yana 3 bin 269 şikayet aldığına işaret eden Merri, Katarlı yatırımcılardan gelen şikayet sayısının 984 olduğunu bunlardan 607’sinin Suudi Arabistan, 331’inin BAE ve 46’sının Bahreyn hakkında olduğunu bildirdi.

Merri, Katar’a abluka uygulayan ülkelerin gayrimenkul sahipleri ile yatırımcıların durumlarını iyileştirmek istememesinin başta BAE olmak üzere söz konusu ülkelerde yatırım için güvenli yasal zeminin yokluğunu gösterdiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 20 Temmuz'da Katarlı hacılar ve umreye gelenlerin ülkeye girebileceklerini duyurmuş ancak "sadece hava yolunu ve Katar Hava Yolları dışındaki şirketleri kullanma" şartını getirmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek verdiği" ve "düşmanca tutumlar" sergilediği iddiasıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.