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    Kars'ı karıştıran göktaşının ne olduğu ortaya çıktı

    DHA
    29.09.2017 - 14:28 | Son Güncelleme:

    KARS'ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Karabağ Köyü, Akyayla ve Günindi Yaylası civarlarına düştüğü iddia edilen göktaşının Rusya’nın balistik füzesi olduğu ortaya çıktı.

    Kars'ın Kağızman İlçesi kırsal alana düşen ve göktaşı sanılan cismin Rusya’nın balistik füzesi olduğu ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın da yaptığı açıklamada: RS-12M Topol tipi kıtalararası balistik füzenin denendiğini bildirmişti. Hazar yakınlarında bulunan Astarkhan’dan üssünden eğitim amaçlı savaş başlığı bulunan, füzenin ateşlendiği Sarı Şagan (Kazakistan) poligonundaki hedefi vurduğu belirtilmişti.

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    KÖYLÜLER HALA GÖKTAŞINI ARIYOR

    Günlerdir konuşulan göktaşına ulaşmak için soğuk ve rüzgarlı havaya bile aldırmayan köylülerden bazıları merak, bazıları da para kazanma umuduyla arama yaptıklarını söyledi. Akyayla Köyü Muhtarı Hamza Altay, “Akşam namazı olmadan bir ses geldi. Traktörü kaynak yapıyordum. Uçak sandım. Millet 'Göktaşı' dedi. Polis beni aradı 'Göktaşı mı düştü?' diye sordu. Ben 'Öyle bir şey görmedim' dedim ama kafam karıştı. Sonra Digor tarafında görüldüğü söylendi. Düştüğünü kimse görmemiş." diye konuştu.

     

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    Etiketler: KARS , göktaşı , RUSYA , balistik füze
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