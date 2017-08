Kariyer basamaklarını üniversitede tırmanın

Üniversite eğitimi, iyi bir kariyer kurmak isteyen gençler için önemli bir fırsat. Bu yıllarda kariyer basamaklarını tırmanmaya bile başlayabilirsiniz. Nasıl mı? Staj bunun için ilk adım. Üniversitede öğrenilenlerin pratiğe dönüştüğü bir mecra. Hal böyleyken de rekabet artıyor. Okuduğunuz bölümle ilgili deneyim kazanmak, yapmak istediğiniz mesleği daha yakından tanımak ve kendinizi geliştirmek için üniversite hayatını bir fırsata dönüştürebilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer Merkezi (İKM) Başkanı ve İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salim Atay bu konuda öğrencilere bazı önerileri var:

BAŞARILI KARİYER İÇİN İYİ BİR ÖĞRENCİ OLUN

Öğrencilerden okulda verilen bilgiyi azami düzeyde alması bekleniyor. Bu, not ortalamasıyla ölçülüyor. Dolayısıyla ortalamanız kötü olmamalı. Ama not, her şey demek değil. Aktif, sosyal geçirilen öğrencilik yılları birçok şey ifade ediyor. Öğrenci kulüpleri, proje grupları ve en önemlisi staj çok faydalı. CV’nizde “Zamanınızı okula gitmenin, derslere girmenin dışında nasıl geçirdiniz?” sorusunun anlamlı bir cevabı olmalı.

Her ne kadar üniversitelerde eğitim ve öğrenimi destekleyecek laboratuvar ve farklı uygulama dersleri olsa da, iş hayatının beklediği düzeyde yeterli olmayabiliyor. Bilginin beceriye dönüşebilmesi için staj yapmak son derece faydalı. Üniversite sonrası hayata daha hazır olabilmek, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilmek için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Aksi halde şirketler, işe girdikten sonra o kişinin beklenen becerileri kazanma sürecine ve maliyetine katlanmak istemiyor, kim daha hazırsa onu tercih ediyorlar. Dünyada artık o kadar çok üniversite ve mezun var ki, herkes daha iyi bir iş bulabilmek için birbiriyle yarışıyor. Bu yarışta öne geçmenin en önemli aracı, öğrenciyken sadece derslerle yetinmeyip, öğrenim gördüğünüz alanla ilgili staj yapmış, uygulamayı büyük küçük demeden her türlü işletme ve organizasyonda görmüş olmanız bekleniyor. Zorunlu ya da gönüllü, türü ne olursa olsun yaz tatillerinizi dolu dolu değerlendirin. CV’sinde farklı staj ve projelere yer verenlerin daha çok tercih edildiğini unutmayın.

“DAHA ERKEN” DEMEYİN

Öncelikle üniversiteye adım atar atmaz kariyer etkinliklerine katılın. Böylece, kurumların ne istediğini daha iyi anlarsınız. Bu aynı zamanda staja hazırlanma süreci demek. Staj dönemine geldiğinizde, önceden kazandığınız deneyimleri buralarda sergileyerek, istediğiniz fırsatı elde edebilirsiniz. Aksi halde “Üniversitenin ilk iki yılı, bana staj şimdi gerekli değil” diyerek, bu tür etkinliklerden uzak durursanız, staj zorunlu hale geldiğinde hayli zaman kaybetmiş olursunuz. Erken öğrenmeye başlayan kazanır. Şirketler bir stajyerden en önce ilgi ister. Zaten ilgiliyseniz mülakatlarda ne yapmanız gerektiğini, staja kabul alabilmek için nasıl davranmanız gerektiğini de bu süreçte çözersiniz.

ÖNCELİK YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE

Günümüz iş dünyasında şirketler varlıklarını sürdürebilmek için yeteneği erkenden keşfetmek ve kurumlarına kazandırmak istiyor. Buna ‘Kariyer ve Yetenek Yönetimi’ deniyor. Başta uluslararası olmak üzere büyük şirketler, stajın önemini çok iyi biliyor ve kariyer etkinliklerini yakından izliyor. Çünkü en yeni yeteneklere doğrudan bu kanalla ulaşabiliyorlar. Onları fark ederek, staj aracılığıyla kurumlarına ilk adım atmalarını sağlıyorlar. Orta ölçekli işletmeler bunun önemini yeni yeni anlamaya başladı. Bazı şirketler başarılı ve üretken öğrencileri fırsat olarak görüyor.

Bir öğrenci kariyerine profesyonel olarak devam etmek istiyorsa, büyük işletmelerde staj yapmalı. Fakat kendi işini kurmak gibi bir ideali varsa, küçük şirketler daha iyi bir öğrenme fırsatı olabilir.

İŞ TEKLİFİ VE KABUL ALMAK

Her okul ve fakülteye göre değişse de üniversitelerin zorunlu tuttuğu belli bir staj süresi var. Genelde 21-45 gün arasında değişiyor. Sigorta anlaşmasını Çalışma Bakanlığı karşılıyor. Kurumlar da mağduriyet yaşanmaması için bu süreyi aşmak istemiyor. Ama öğrenci deneyim kazanmak için daha uzun süre kalmak istiyor. Şirket, stajyerin devam etmesini istiyorsa ya da programlarında bu tür uygulamalar yerleştirmişlerse uzun dönem staj programlarına geçiriyor. Bunu çok başarılı yapan şirketler var ve bu süre bir yıla kadar uzayabiliyor. Ya da memnun oldukları adaylara iş fırsatı verebiliyorlar. Hiç tanımadıkları birini işe almaktansa birlikte çalıştıkları, yakından sınadıkları birini istihdam ediyorlar.

EN İYİ VERİMİ ALMAK İÇİN

- Kariyer etkinliklerini, fuar ve organizasyonları takip edin ve farklı projelerde yer alın.

- Ben bu sektörle ilgilenmiyorum deyip iş beğenmemezlik etmeyin.

- Mülakata gittiğinizde ilgili, çaba gösteren ve meraklı olduğunuzu hissettirin.

- Ne isteğinizi belli edin ve dikkat çekin.

- Şirkette geçirdiğiniz her günün değerli bir fırsat olduğunu bilip, ilginizi ve becerinizi sergileyin.