Karısının sevgilisine tecavüz etmişti! Flaş gelişme...



İddiaya göre, İskenderun'da yaşayan F.A. sosyal medya aracılığıyla tanıştığı E.S. isimli kadınla görüşmek için Gaziantep'e gitti. Burada kadının kocası E.S. ve yanında bulunan arkadaşları Ö.D. ile Ö.K. iddiaya göre F.A.'yı kaçırdı. F.A., kendisine tecavüz edildiğini, işkence yapılarak, para ve cep telefonunun gasp edildiğini iddia etti. Ayrıca F.A.'ya kadın iç çamaşırları giydirilerek fotoğraflarının çekildiği ve bunların sosyal medyada paylaşıldığı ileri sürüldü.















Olayın kamuoyuna yansıması sonrası Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, E.S. isimli kadın, E.S.'nin kocası E.S., kocasının arkadaşları Ö.D. ile Ö.K.'yı gözaltına aldı. Şahıslar sorgularının ardından sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. 4 kişi hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.