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    Kapkaççıya meydan dayağı kamerada

    İHA
    03.09.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 12:23

    Bağcılar'da hasta ziyaretine giderken çantasını kapkaççıya kaptıran yaşlı kadının imdadına yolda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar yetişti. Yaklaşık 4 aracın peşine takıldığı zanlı kısa süre sonra sokak arasında yakayı ele verdi. Vatandaşlar zanlıyı ilk önce dövdü ardından polise teslim etti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı.

    Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Merkez mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hasta ziyaretine gitmekte olan yaşlı kadın, cadde üzerinde kapkaça uğradı. Çantası çalınan yaşlı kadın sinir krizleri geçirerek çevredekilerden yardım istedi. O esnada otomobilleriyle seyir halinde olan dört sürücü yaşlardaki zanlının peşinden araçlarıyla sokak arasına daldı.

    Vatandaşlar tarafından sokak arasında araçlarla sıkıştırılan şahıs etkisiz hale getirildi.Vatandaşlar bayram günü yaşlı kadının çantası çalan şahsı önce dövdü. Ardından olay yerine polis çağırdı. Çevredeki gençlerin linç girişimine ise yine zanlıyı etkisiz hale getiren vatandaşlar izin vermedi.Daha sonra olay yerine gelen polis zanlıyı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kapkaççıyı yakalayan vatandaşlardan biri" Aracıyla şahsı sokak arasında sıkıştıran sürücü"eve gidiyorduk. Kadının bağırdığını ve çocuğun kaçtığını gördük. Durumu anlayıp orada U dönüşü yaptık. Burada yakalayıp etkisiz hale getirdik. Bayram günü böyle yaşlı bir kadının çantasını çalabiliyorlar" diyerek tepki gösterdi.

    Kapkaççıya meydan dayağı kamerada

    Olay yerine vatandaşlar tarafından getirilen yaşlı kadın herkese teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı.Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapkaççıyı yakalayan vatandaşlar ilk önce iki tokat vuruyor. Ardından polisin gelmesini bekliyor. Bu sırada yaşlı kadın ağlayarak gözyaşı dökerek teşekkür ediyor.

    Etiketler: dayak , bağcılar , kapkaç
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