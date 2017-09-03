Kapkaççıya meydan dayağı kamerada

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Merkez mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hasta ziyaretine gitmekte olan yaşlı kadın, cadde üzerinde kapkaça uğradı. Çantası çalınan yaşlı kadın sinir krizleri geçirerek çevredekilerden yardım istedi. O esnada otomobilleriyle seyir halinde olan dört sürücü yaşlardaki zanlının peşinden araçlarıyla sokak arasına daldı.

Vatandaşlar tarafından sokak arasında araçlarla sıkıştırılan şahıs etkisiz hale getirildi.Vatandaşlar bayram günü yaşlı kadının çantası çalan şahsı önce dövdü. Ardından olay yerine polis çağırdı. Çevredeki gençlerin linç girişimine ise yine zanlıyı etkisiz hale getiren vatandaşlar izin vermedi.Daha sonra olay yerine gelen polis zanlıyı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kapkaççıyı yakalayan vatandaşlardan biri" Aracıyla şahsı sokak arasında sıkıştıran sürücü"eve gidiyorduk. Kadının bağırdığını ve çocuğun kaçtığını gördük. Durumu anlayıp orada U dönüşü yaptık. Burada yakalayıp etkisiz hale getirdik. Bayram günü böyle yaşlı bir kadının çantasını çalabiliyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Olay yerine vatandaşlar tarafından getirilen yaşlı kadın herkese teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı.Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapkaççıyı yakalayan vatandaşlar ilk önce iki tokat vuruyor. Ardından polisin gelmesini bekliyor. Bu sırada yaşlı kadın ağlayarak gözyaşı dökerek teşekkür ediyor.