Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kapalıçarşı’ya anjiyo

    Kapalıçarşı’ya anjiyo

    Ali AKSOYER-Harun UYANIK / DHA
    31.12.2017 - 01:37 | Son Güncelleme:

    DÜNYANIN en büyük ve en eski alışveriş merkezi, 554 yıllık İstanbul Kapalıçarşı'da yaklaşık 1.5 yıl önce başlayan restorasyonunda sona yaklaşılıyor.

    Üç aşamada gerçekleştirilecek restorasyonun çatı ve alt yapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Daha önce su tankları, klimalar, çanak antenlerle adeta bir çöplüğü andıran Kapalıçarşı'nın çatısında artık kırmızı kiremitler var. Tarihi Kapalıçarşı'da restorasyon 6 yıl süren proje hazırlığının ardından 14 Temmuz 2016'da düzenlenen bir törenle başlamıştı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kapalıçarşı'nın yılda 91 milyon 200 bin ziyaretçiyle dünyanın en fazla ziyaret edilen yeri olduğunu belirterek, “Kiremitlerin büyük bölümü yerine yerleştirildi. Yüzlerce yıllık drenaj kanallarına adeta anjiyo yapıldı. Teknolojik aletlerle bu kanallara girerek tahrip olmuş bölgeleri onarıyoruz iç taraflarını kaplıyor. Bir anjiyo ameliyatındaki gibi stent takıyoruz. Uzunluğu 3 bin 700 metre olan su kanallarının yüzde 50'si tamamlandı” dedi.  

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri