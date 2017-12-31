Kapalıçarşı’ya anjiyo

Üç aşamada gerçekleştirilecek restorasyonun çatı ve alt yapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Daha önce su tankları, klimalar, çanak antenlerle adeta bir çöplüğü andıran Kapalıçarşı'nın çatısında artık kırmızı kiremitler var. Tarihi Kapalıçarşı'da restorasyon 6 yıl süren proje hazırlığının ardından 14 Temmuz 2016'da düzenlenen bir törenle başlamıştı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kapalıçarşı'nın yılda 91 milyon 200 bin ziyaretçiyle dünyanın en fazla ziyaret edilen yeri olduğunu belirterek, “Kiremitlerin büyük bölümü yerine yerleştirildi. Yüzlerce yıllık drenaj kanallarına adeta anjiyo yapıldı. Teknolojik aletlerle bu kanallara girerek tahrip olmuş bölgeleri onarıyoruz iç taraflarını kaplıyor. Bir anjiyo ameliyatındaki gibi stent takıyoruz. Uzunluğu 3 bin 700 metre olan su kanallarının yüzde 50'si tamamlandı” dedi.