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    Kapağı açan polis vahşetle karşılaştı

    BERLİN
    03.01.2018 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Saksonya Anhalt Eyaleti’nde ihbar sonucu bir eve baskın düzenleyen polis, derin dondurucuda yeni doğan iki bebek cesedi buldu.

    BENNDORF beldesinde yaşayan bebeklerin annesi 46 yaşındaki kadın tutuklandı. Polis sözcüsü, hasta bakıcının eski hayat arkadaşının ihbarı üzerine eve baskın düzenlendiğini duyurdu. Sözcü, bir bebek cesedi ihbarı yapıldığını ancak evde arama yapan güvenlik güçlerinin derin dondurucuda iki bebek cesedi bulduğunu bildirdi. 

    Hastabakıcılık yapan bebeklerin annesi Steffi S.'nin yaklaşık bir yıldan beri rapor alarak işe gitmediği öğrenildi. Bebeklerin cesedine otopsisi yapılacak. Polis sözcüsü, bebeklerin doğduktan sonra mı öldükleri yoksa ölü mü doğduklarının ancak otopsiden sonra açığa kavuşacağını da açıkladı.

    Etiketler: ALMANYA , derin dondorucu , Saksonya Anhalt
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