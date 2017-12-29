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    Kamu, 2017’nin son alımlarını yapıyor

    Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
    29.12.2017 - 21:54 | Son Güncelleme:

    2017’nin son günlerinde kamu kurumları son memur alımlarını yapıyor. 2018 Ocak ortasına kadar da alımlar bitmiş olacak. En çok personel alacak kurum ise 398 kişiyle Milli Savunma Bakanlığı. Milli Tren Projesi için de mühendisler aranıyor.

    2018 yılında kamuya alınacak personel sayısı netleşirken, 2017’nin son günlerinde de kamu kurum ve kuruluşları son alımlarını yapıyor. 2018 yılında kamuya toplam 110 bin yeni memur alınacak. Sağlık Bakanlığı 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin, Adalet Bakanlığı 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı 10 bin 900, üniversiteler 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 bin, üniversite hastaneleri ise 8 bin yeni personel alacak. Alınacak personelin hangi alanlarda görevlendirileceği ise yavaş yavaş netleşmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığına alınacak 20 bin personelin tamamı öğretmen alımından oluşacak. Diyanet İşleri ise 6 bin İmam Hatip, 3 bin Kur’an kursu öğretmeni ve 500 de müezzin olmak üzere 9 bin 500 yeni kadroya atama yapacak.

    MEMUR ALIMI YAPILACAK
    Yılın son günlerinde ise kamu kurumları hem boş kalan kadrolarını doldurmaya hem de acil personel ihtiyacını kapatmaya çalışıyor. Alınacak personelin bir kısmı memur olarak, bir kısmı ise sözleşmeli işçi olarak görevlendirilecek. 2018 Ocak ortasına kadar da alımlar yapılacak. En çok personel alacak kurum ise Milli Savunma Bakanlığı. Bakanlık, çeşitli unvanlarda toplam 398 memur alacak ve boş kadrolara; ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunları başvurabilecek. Milli Savunma Bakanlığı’nın alacağı kadrolar için başvurular ise Şubat başına kadar yapılabilecek. Milli Savunma Bakanlığından sonra en çok memur alacak kurum ise Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMM, 70 uzman yardımcısı alacak ve başvurular Ocak ortasına kadar yapılacak. Eti Maden İşletmeleri de önümüzdeki günlerde 56 sürekli işçi alımı yapacak.

    MİLLİ TRENE MÜHENDİS
    Önümüzdeki günlerde Devlet Demiryollarına bağlı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü de Milli Tren Projesi için eleman alımı yapacak. Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli olarak 5 makine mühendisi, 6 elektrik-elektronik mühendisi, ikişer endüstri mühendisi, metalurji-malzeme mühendisi, kimya mühendisi ve yazılım mühendisi alımı olacak. Projede çalışmak isteyenler 20 Ocak 2018’de Sakarya Üniversitesinde sınava girecek.

    Kamu, 2017’nin son alımlarını yapıyor

    Etiketler: istihdam , işe alım
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