Zamansız fotoğraflarda analog dokunuşlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kampüs
02.01.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Zamansız fotoğraflarda analog dokunuşlar

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Zamansız fotoğraflarda analog dokunuşlar

77. sayımızın 101 sayfasında tozlu raflardan bir geleneğe göz kırpıyoruz. Zamana direnen ve zamanda asılı kalsa da tüm güzelliğini koruyan analog fotoğraflar…

Fotoğraf sanatı, kiminin henüz tanıştığı kimininse aile geleneği tutkusu olarak karşımıza çıkıyor. Gün geçtikçe dijitalleşen dünyada “fotoğrafçı” kimliğine sahip olmak, bir Instagram hesabına sahip olmak kadar basite indirgenmiş durumda desek çok mu acımasız olurum? Çeşit çeşit lenslere, aksesuarlara ve yüksek depolama özelliklerine sahip DSLR fotoğraf makinelerinin keyfi elbette başka, ama ondan aldığımız hazzı asla eskitemeyeceğimiz analog makinelerinin de yerini hiçbir şey tutamıyor.

 

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ANALOG

Analog fotoğraf; 35 mm filmli makineler kullanılarak çekilmiş fotoğraflardır. Bu çok teknik bir açıklama oldu, değil mi? Diyafram, ASA, enstantane ayarlarını tamamen fotoğrafla alaka düzeyiniz doğrultusunda ve manuel yaptığınız, ruhu olan fotoğraflar da diyebiliriz. Analog makineyle fotoğraf çekmenin özellikle dijital fotoğraf makinesi kullanabilenler için müthiş zevkli ve nostaljik bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğraf sanatıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan yeni kaşifler için tecrübe etmeye değer bir deneyim.

 

PEKİ, DİJİTALE NASIL AKTARABİLİRİZ?  

Akıllı telefonların keşfiyle birlikte herhangi bir şeyi herhangi bir mecrada “paylaşmak” ve anı çoğaltmak tek dokunuşla mümkün. Analog fotoğraf çekmenin kendine has bir özelliği de, negatif olan bir filmi pozitife çevirme yöntemlerinde gizli. 35 mm ve roll film destekleyen tarayıcılarla fotoğraflarınızı dijital ortama aktarmanız mümkün olduğu gibi, çok daha pratik bir yol olan “film banyosu” yapan bir fotoğraf stüdyosunda da işinizi görmeniz mümkün. Analog fotoğrafların en güzel yanı, ne çektiğinizi negatifleri tarayana kadar bilmiyor olmanız ve sizin için sürpriz olarak kalması! Yeri gelmişken, fiyat – performans bağlamında sizi memnun edecek bir yer önereyim, filmlerinizi şehrin en tarihi sokaklarına sahip semti Sirkeci’deki Kristal Fotoğraf’ta yıkatabilir ve dijital ortama aktarabilirsiniz.  

 

MAKİNEMİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Öncelikle aile büyüklerinden yadigar bir makineniz varsa ne mutlu size! Yoksa da gerçek bir analog deneyimi için tüm değerleri sizin ayarlamanız gereken bir makine almanızı öneririm. Ayrıca özellikle belirtmekte fayda var; bir makineyi satın almadan önce ona dokunun ve ruhunu hissedin. İşin teknik kısmına gelecek olursa; lens temiz mi, lenste mantar ya da leke var mı kontrol etmekte fayda var. Diyafram her birimde doğru değer veriyor mu ya da gövdenin içindeki aynada çizik var mı? Bu sorular önemli. Fakat bazen deneyip yanılma yöntemiyle görmeniz de sizi daha tecrübeli bir fotoğrafçı yapabilir. Makinemi nereden alabilirim, sorusunun cevabını arayan ve  analog ruhunu tam anlamıyla yaşamaya hevesli olanlara önerim, Hayyam Pasajı.

 

İLHAM ALABİLECEĞİNİZ HİKAYELER

Söz konusu fotoğraf olduğunda, kocaman bir havuzdan bahsediyoruz aslında. Sizi diğerlerinden ayırt edecek olan biriktirdiğiniz hikayelerdir. Bir şehrin, bir kadının, bir sokak sanatçısının hikayesine kulak verin ve o hikayeden size kalanın fotoğrafını çekmeye çalışın. O hikayelerin sizin deneyimlerinizle birleştiği noktada bir başkasının hayatına dokunmanın tadına varınca gerisi gelir zaten. İlham alabileceğiniz hikayeleri derleyen bir Instagram hesabı da önerelim: analogchannel. Hesapta şehre, çiçeğe, bedene, kediye ve hayata dokunan fotoğraflarıyla gün geçtikçe büyüyen bir arşiv oluşuyor.

 

Unutmadan, en ufak detay fotoğrafınızın kalitesini tahmin edemeyeceğiniz kadar etkiler. Bu durum gözünüzü korkutmasın. Başlangıç seviyesinde fotoğrafla ilgilenen herkese söylemek istediğim bir şey var: Müziği duymayanlar dans edenleri deli zanneder. Makinenizi kurcalamaktan ve merak ettiğiniz her şeyi denemekten sakın vazgeçmeyin ve bol bol fotoğraf çekin!

 

Yazan: Özge Yağmur

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