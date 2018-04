Yeryüzünün en güzel savaşı!

Tüm eğlenceli şakaları yaptıysak Nisan ayının ilk haftasını biraz farkındalıkla karşılamanın zamanı diyelim mi? Tabii ki #NeşeliGünler’de farkındalığımızı artırırken de eğlenmek mümkün!

2 NİSAN DÜNYA OTİZM GÜNÜ

Dünyadaki her 150 çocuktan 1’ini etkileyen bir şey var ve 2012’den bu yana %30 artış gösteren bir sağlık problemi olarak onunla yüzleşmemizi bekliyor. Otizm, sözel ve sözel olmayan iletişimden yararlanma ile normal olarak sosyalleşebilme yeteneklerini etkileyen bir nöral gelişim bozukluğu olarak tanımlanıyor. Genellikle çok erken yaşlarda ortaya çıkan otizm, iletişimsel sorunların yanı sıra tekrarlayan davranışlarla da kendini belli edebiliyor. Hem erken teşhisin hem da otizmli çocukların yeryüzüne daha kolay adapte olabilmesi için ilk kez 2007 yılında Birleşmiş Milletler’in gündeme getirdiği Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde bu ‘farkındalık yaratma mücadelesinin’ bir parçası olmaya ne dersin? 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli çocuklar ve ailelerini sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam ve bağımsız yaşam gibi konularda dünya standartlarına ulaştırma mücadelesinin bir parçası olabilirsin. İnsana ve çocuğa değer verilmeyen bir yeryüzünde yaşamak burayı hepimiz için bir cehenneme çevirir doğrusu. Bu farkındalığı artırmak adına bizim de küçük bir önerimiz var: 2010 yapımı Temple Grandin filmini kendi farkındalığını artırmak için izleyebilirsin!

3 NİSAN BİR GÖKKUŞAĞI BUL

İlkbaharın tadını öyle kuru kuru çıkarmak yok! Bizi çocukluğumuza ışınlayacak bir oyunu hatırlayalım hadi. En son ne zaman bir gökkuşağının izini sürdün? Ona dokunabileceğini hiç düşündün mü? Biz hep o renklerin kaynağını merak eden çocuklardık ve hep o renklerin peşinden gittik. Tabii ki bir gökkuşağı bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Şanslıysak, bir bahar yağmuru sonrası güneşin yağmurla buluştuğu yerde buluşalım. Ve bu muhteşem doğa harikasını gördüğümüz yerde fotoğraflayalım. Her neredeyseniz orayı güzel kılabileceğinizi ve doğanın mucizeleriyle hemen oracıkta mutlu olabileceğinizi sakın unutmayın. İlk kez ne zaman kutlandığı bilinmeyen Gökkuşağı Günü’nde yapabilecekleriniz sadece bunlarla da sınırlı değil. Renkli yemekler pişirmeyi deneyin, jöleli kurabiyeler hazırlayın, rengarenk giyinin ve kendi renklerinizi kendiniz oluşturun.

7 NİSAN YASTIK SAVAŞI GÜNÜ

Her yerde tüyler, kimin bu tüyler dediğinizi duyar gibiyiz! Tüyler çarpışacak, peluşlar dağılacak ve her yerde kahkahalar havada uçuşacak! Dövüş zamanı. Yeryüzünde yapılabilecek iki eğlenceli savaştan biri için hazır mısın? Tabii ki diğeri su savaşı ama konumuz bu değil. Safını belirle, takımını kur, öğrenci evleri ve hatta yurtlar zaten ne için var ki! Bugün tüm yastıkları hor kullanıyoruz arkadaşlar, bugün komşulara ve oda arkadaşlarına meydan okuma günü... En yakın arkadaşlarınızı çağırın ya da komşularınızın kapısını çalın ve evi savaş alanına çevirin. İlk kez 2008 yılında ve Londra, San Francisco ve New Manhattan’da eş zamanlı kutlanan yastık savaşı şimdilerde Paris’ten Stockholm’e kadar sokaklara taşmış durumda. Cesareti olanlar sokağa, hatta lütfen sokağa ama evden başlamak da bir seçenek tabii. Yastık savaşları eğlenceli olduğu kadar rutininize renk katacak ve hatta yeni arkadaşlar edinmenize de olanak sağlayacak.