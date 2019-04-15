Yenilikçi düşün, yaratıcı ol
121. sayımızın Neşeli Günler sayfasında içindeki yaratıcı çocuğu uyandırmanı bekliyoruz, e hadi!
19 Nisan Bisiklet Günü
En sevdiğin şarkılardan bir liste hazırla, kulaklığını tak ve sahilde, kampüste, evden okula giderken pedal çevirmeye başla! Hem bedenini hem zihnini çalıştır hem de bu eğlenceli ve çevre dostu ulaşım ağıyla günün tadını çıkar! Kaskını, dizliğini ihmal etme tabii ki.
20 Nisan Gönüllülük esastır!
Bir kampüslü eğitim hayatı boyunca en az bir gönüllü işin parçası olur. Bu ister görme engelli insanlara kitap okumak olsun, ister kampüse bir fidan dikmek, isterse bir köy okulunu tamir etmek. Seçenek çok, seç birini ve bu ‘iyi hissettiren’ etkinliklerin bir parçası olmayı dene.
21 Nisan Yenilikçi düşün, yaratıcı ol!
Yenilikçi ve yaratıcı olma nitelikleri genellikle üniversitelerin güzel sanatlar bölümünde okuyan öğrencilerine mal edilir. Sınırları kaldırmaya ve yenilikçi hareket etmeye Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü'nde bu kalıbı yıkarak başlayabilirsin. Bulunduğun ortamı ya da üstlendiğin görevi daha da güzelleştirmek senin elinde, hadi!
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