Üniversite öğrencilerinin ulaşım sorunu devam ediyor
Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne gönderilen halk otobüslerinin yetersiz kaldığını belirten öğrenciler, sorunun çözülmesini istiyor.
Batman Belediyesi tarafından Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne gönderilen halk otobüslerinin yetersiz kaldığını belirten öğrenciler, sorunun çözümü için Batman Belediyesi ile bir görüşme gerçekleştirdiler.
Batman Belediyesi Ek Hizmet Binasına gönderilerek ilgili kurum ile görüşen öğrenciler, aldıkları cevap karşısında şaşırdı. Belediye yetkilileri, imkânların bu kadar olduğu, başka araçlarının olmadığını belirttiler.
“Bu sıkıntıyı 3 yıldır her gün yaşıyoruz”
4 yıldır Batman’da okuduğunu anımsatan öğrencilerden Yakup Yılmaz, “Yaklaşık 3 yıldır belediye otobüsünü kullanıyoruz. 3 yıldır her gün sıkıntı yaşıyoruz. Sabah gideceğimiz derse 3 saat öncesinden otobüsü beklemek zorunda kalıyoruz ve eğer binebilirsek. Bu gün arkadaşlarla kötü hava şartlarından dolayı binememekten sıkıntı yaşadık ve belediyeye şikâyette bulunduk. Belediye binasından ek binaya bizi gönderdiler. Ama ek binada da ‘elimizde bir şey yok otobüs sayımız anca bu kadar. Belediye başkanıyla görüşebilir siniz’ dendi. Belediye Başkanından rica ediyoruz. Sorunumuza çözüm getirilmesini istiyoruz. Hiçbir şekilde otobüslerimiz yetmiyor. Öğrenciler olarak hep mağdur oluyoruz ve hava şartları iyice kötüleştikçe mağduriyetimiz daha da çok artıyor. Yetkili merciler lütfen yardım etsin.” dedi.
“Otobüslerden dolayı mağduriyet yaşıyoruz”
Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü hizmete girdiğinden beri ulaşım sıkıntısının olduğunu dikkat çeken öğrencilerden Sevgi Yelsiz de “Batman Üniversitesinde Makine Mühendisliği öğrencisiyim. Bütün öğrenciler olarak otobüslerden dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Otobüslerin sayısının artırılmasını rica ediyoruz. Bunun için başkanımızla görüşmek istiyoruz. Bizim için bir an önce bir şeyler yapmalarını rica ediyoruz. Mutlaka öğrencilerle bir görüşme sağlaması bizim için çok iyi olacak.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İLKHA
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