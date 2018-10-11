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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.10.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencilerinin ulaşım sorunu devam ediyor

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Üniversite öğrencilerinin ulaşım sorunu devam ediyor

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne gönderilen halk otobüslerinin yetersiz kaldığını belirten öğrenciler, sorunun çözülmesini istiyor.

Batman Belediyesi tarafından Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne gönderilen halk otobüslerinin yetersiz kaldığını belirten öğrenciler, sorunun çözümü için Batman Belediyesi ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

Batman Belediyesi Ek Hizmet Binasına gönderilerek ilgili kurum ile görüşen öğrenciler, aldıkları cevap karşısında şaşırdı. Belediye yetkilileri, imkânların bu kadar olduğu, başka araçlarının olmadığını belirttiler.

“Bu sıkıntıyı 3 yıldır her gün yaşıyoruz”

4 yıldır Batman’da okuduğunu anımsatan öğrencilerden Yakup Yılmaz, “Yaklaşık 3 yıldır belediye otobüsünü kullanıyoruz. 3 yıldır her gün sıkıntı yaşıyoruz. Sabah gideceğimiz derse 3 saat öncesinden otobüsü beklemek zorunda kalıyoruz ve eğer binebilirsek. Bu gün arkadaşlarla kötü hava şartlarından dolayı binememekten sıkıntı yaşadık ve belediyeye şikâyette bulunduk. Belediye binasından ek binaya bizi gönderdiler. Ama ek binada da ‘elimizde bir şey yok otobüs sayımız anca bu kadar. Belediye başkanıyla görüşebilir siniz’ dendi. Belediye Başkanından rica ediyoruz. Sorunumuza çözüm getirilmesini istiyoruz. Hiçbir şekilde otobüslerimiz yetmiyor. Öğrenciler olarak hep mağdur oluyoruz ve hava şartları iyice kötüleştikçe mağduriyetimiz daha da çok artıyor. Yetkili merciler lütfen yardım etsin.” dedi.

“Otobüslerden dolayı mağduriyet yaşıyoruz”

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü hizmete girdiğinden beri ulaşım sıkıntısının olduğunu dikkat çeken öğrencilerden Sevgi Yelsiz de “Batman Üniversitesinde Makine Mühendisliği öğrencisiyim. Bütün öğrenciler olarak otobüslerden dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Otobüslerin sayısının artırılmasını rica ediyoruz. Bunun için başkanımızla görüşmek istiyoruz. Bizim için bir an önce bir şeyler yapmalarını rica ediyoruz. Mutlaka öğrencilerle bir görüşme sağlaması bizim için çok iyi olacak.” ifadelerini kullandı.



Kaynak: İLKHA

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