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    Üniversite öğrencilerinin kartopu savaşından renkli görüntüler

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 16:53 | Son Güncelleme:

    Zonguldak’ta gece saatlerinde itibaren başlayan kar yağışının keyfini, üniversite öğrencileri kartopu savaşı yaparak çıkarttı.

    Zonguldak'ta gece saatlerinde itibaren başlayan kar yağışının keyfini, üniversite öğrencileri kartopu savaşı yaparak çıkarttı.

    BEÜ Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencileri kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. İki gruba bölünerek kartopu savaşı yaptı. Kartopu savaşına katılan öğrenciler, ilk kez bu kadar eğlendiklerini söylediler. Öte yandan şiddetli kar yağışı sonrası hastane yolundaki rampada sürücüler zor anlar yaşadı. Meteorolojinin uyarılarına dikkate almayan sürücüler yazlık lastiklerle trafiğe çıkarken diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Her sene aynı sıkıntının bu yolda yaşandığını ifade eden Mustafa Sevim, "Zonguldak'ın önemli bölgelerinden birisi üniversitedir. Her kış olduğu gibi bu kış da aynısı. Vatandaşlar yazlık lastikle trafiğe çıkmış. Zaman zaman buralarda ölümlü kazalar meydana geliyor. Kimsenin canı yanmadan yetkileri göreve davet ediyorum." şeklinde konuştu.

    Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye, göre sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öğrenildi. 

    Etiketler: üniversite , kar , kartopu savaşları
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