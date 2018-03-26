Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri
KAMPÜS
    Haberler >Kampüs>Üniversite öğrencilerine jest

    Üniversite öğrencilerine jest

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 09:13 | Son Güncelleme:

    Sivas Belediye Başkanı Aydın, sosyal medyadan kendisine ulaşan üniversite öğrencilerine, 50'nin altında not almamaları karşılığında çamaşır makinesi hediye etti.

    Belediye Başkanı Sami Aydın, üniversite öğrencilerine, sosyal medyadan talep ettikleri çamaşır makinesini hediye etti.

    Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri Enes Bozkuş, Muhammed Durukan ve Yasin Altundağ, sosyal medya hesaplarından Belediye Başkanı Sami Aydın'a "Başkanım burası öğrenci evi. Çamaşır makinemiz bozuldu, tamir edemiyoruz. Artık sesimizi duyun." mesajı gönderdi.

    Üniversite öğrencilerine jest


    Aydın da "Genç arkadaşlar size yardımcı olurum ancak şartım var, evinizin videosunu istiyorum. Bir de vizelerden 50'nin altında not alırsanız çamaşır makinesini geri alırım." karşılığını verdi.

    Verdikleri söz karşılığında çamaşır makinesi hediye edilen öğrenciler, çektikleri videoyla Aydın'a teşekkür etti.

    Üniversite öğrencilerine jest

    Kaynak: AA

    Etiketler: kampüs
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri