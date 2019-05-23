Üniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerÜniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor
GeriKampüs Üniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
23.05.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Üniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversite mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor

Marmaris’te yaşayan Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor.

Marmaris'te yaşayan Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu Şebnem Şanlı, 20 yıldır okul servisi şoförlüğü yapıyor. Turizm sektöründe kendine iş bulamayınca şoför olmaya karar veren Şanlı, öğrencilerle yakından ilgileniyor. Velilerden tam not alan Şebnem Şanlı, "Bir üniversite mezunu olarak bu işi yapmaktan keyif duyuyorum. Kadınların her sektörde yer alabileceğini ispatlamış oluyoruz" dedi.

Muğla Marmaris'te yaşayan ve Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü'nden yıllar önce mezun olup iş bulamayınca 20 yıl önce şoförlüğe başlayan Şebnem Şanlı, 20 yıldır direksiyon başında şanlı ve mutlu bir iş hayatı sürdüğünü belirtti. Taşıdığı öğrencileri sabah evden alıp okula götüren, akşamüzeri de öğrencileri okul çıkışı tek tek karşılayan Şebnem Şanlı, onların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için elinden geleni yapıyor. İşini ve çocukları çok sevdiğini belirten Şebnem Şanlı, "Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü mezunuyum. İlk geldiğimiz sene burada kalifiye eleman çalıştırma konusunda sıkıntılar vardı. İşletmeler kalifiye eleman çalıştırıp yüksek maliyetler ödemek istemiyorlardı. Özellikle anne olduktan sonra sektörde kendime yer bulamadım. 1999 yılından beri eşimle birlikte okul servisçiliği yapıyoruz. Turizm bölgesinde yaşadığımız için, eşim Eylül ve Ekim aylarında başka sektörde çalıştığı için direksiyona ben geçiyorum" dedi.

"Okul başlamadan arabam doluyor"
Turizmci olmasına rağmen bugün asıl mesleği haline gelen şoförlüğü Emine Abla diye tanıdığı hemcinsi bir şoför kadın sayesinde başladığını kaydeden Şebnem Şanlı, "Şimdi arabamın başındayım, arabamın şoförüyüm, öğrencilerimle diyaloğum iyi. Bu işi severek yapıyorum, çünkü çocukları çok seviyorum. Velilerimiz sağ olsunlar kendileri gibi görüyorlar beni. Aracımda sene başlamadan boş yer kalmıyor. Bir üniversite mezunu olarak bu işi yapmaktan keyif duyuyorum. Kadınların her sektörde yer alabileceğini ispatlamış oluyoruz" diyerek 20 yıl önce iş bulamadığı için başladığı bu işi bugün çok sevdiğini söyledi.

"Bize güven veriyor"
Çocuklarını aynı zamanda anne olan bir kadın şoföre emanet etmenin kendilerine güven verdiğini belirten öğrenci velilerinden Serpil Bayram, "Ben kadınların trafikte daha dikkatli olduğunu düşündüğüm için, bana daha güven verici geliyor. Bir kadın şoför olduğu zaman evinizin anahtarını veriyorsunuz, çocuklarımı alır mısınız diyorsunuz. Annelik duygusu ön plana çıktığı için çocuğumuz öyle sahipleniliyor ki herhangi bir şey olduğunda hemen iletişime geçiliyor." dedi.

Kadın servis şoförü olduğunu duyunca şaşırdığını belirten velilerden Oya Işıksayar ise, "Gecikeceği zaman hemen haber veriyor, Elif geç kaldığında Elif nasıl diyor. Gerçekten çok ilgili, sağ olsun. Gurur duyuyoruz, görevini layıkıyla yapıyor" diye konuştu. Aslı Esmen isimli veli ise "Ben şoförün kadın olmasından çok memnunum, iletişim kurmak çok daha kolay oluyor. Çocuklarım da çok mutlu. Çocuklara daha anaç bir hisle yaklaşıyor çünkü kendisi de bir anne" ifadelerine yer verdi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kampüs Haberleri

Sıradaki Haber
Üniversite öğrencisi piknik yaparken 50 milyon yıllık fosil buldu
İki üniversite bitirdi, iş bulamayınca antikacı oldu
Üniversite öğrencisi paramotor ile Türkiye'yi dolaşacak
Üst düzey yöneticiliği bırakıp hayallerinin peşinden giden üniversite mezunu...