Selfy çılgınlığı üniversite kampüslerine taşınıyor
Selfy, 8 kampüste toplam 400 bini aşkın öğrenciyle buluşacak.
Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, 2-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Giresun, Ankara,Malatya, Edirne, İzmir, Kütahya, Manisa ve Çanakkale’de “Selfy Kampüste” konseptiyle üniversite gençliğiyle buluşacak. Selfy, program kapsamında toplam 8 kampüste 400 bine yakın öğrenciye finallerden önce keyifli zaman yaşatacak.
“Selfy kampüste” konsepti kapsamında yapılacak etkinlikler ile gençler Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkaracak. Mobil DJ kabinde gün boyu çalan müzikle doyasıya eğlenecek gençler, basket atıp frizbi oynayarak sürpriz ödüllerin sahibi olabilecekler. Ayrıca öğrenciler tüm kampüslerde yer alan grafitili araç ile fotoğraf çektirebilecekler.
Selfy, 2 Mayıs’ta Giresun Üniversitesi’nde, 3 Mayıs’ta Hacettepe Üniversitesi’nde, 5 Mayıs’ta İnönü Üniversitesi’nde, 7 Mayıs’ta Trakya Üniversitesi’nde, 8 Mayıs’ta Ege Üniversitesi’nde, 9 Mayıs’ta Dumlupınar Üniversitesi’nde, 10 Mayıs’ta Celal Bayar Üniversitesi’nde ve 12 Mayıs’ta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde olacak.
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