Ödevleri salmak için bahanen hazır!
124. sayımızın Neşeli Günler sayfasında ödevleri salıyoruz, toprağa basıp tüm kötü düşüncelerden uzaklaşıyoruz ve içimizdeki tüm sevgiyi annelerimize veriyoruz!
6 Mayıs Ödevleri unut!
Kampüslüye müjde! Bugün ödevleri salıyoruz çünkü resmen Ödev Yapmama Günü! İster en sevdiğin oyunun başında saatlerce zaman öldür, ister tüm gün arkadaşlarınla vakit geçir. Gönül rahatlığıyla alışverişe de kaptırabilirsin kendini, bahanen hazır! Kendini tüm gün uykunun kucağına bırakmak isteyenleri de şöyle alalım hem!
8 Mayıs Çoraplar çıksın…
Çorap Sevmeyenler Kulübü selam, nihayet sizin de mevsiminiz geldi çattı! Sandaletler, parmak arası terlikler dolaptan indirilsin. Ayaklara özgürlük, bırakalım onlar da toprağa değsin. Dünyanın toprakları, otları ve taşları… Plajlardaki kum, deniz yosunları… Hepsini hissetmenin tam vakti!
12 Mayıs Anneler Günü
Bildiğiniz gibi Mayıs ayının ikinci pazarları biriciğimiz annelerimizi şımartmak için bize birçok fırsat sunuyor. Öyle lüks hediyelere de gerek yok hiç. Ona, onu ne kadar sevdiğini hissettir. Bunu söylemekten sakın ha çekinme. Onunla en sevdiğin fotoğrafınızı ve hikayenizi sosyal medya hesaplarında paylaş, diğerlerine ilham ver.
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