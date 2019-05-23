Music Box: İlkler güzeldir!
İlklerin yeri her zaman başkadır! İlk “Merhaba”nın unutulmaması ya da ilk tanışmada giyilen kıyafetin hep hatırlanması gibi. Tarkan’a ilk görüşte aşık olduğumuz “Yine Sensiz” albümü ya da 1993 yılında Med Cezir albümü ile gönülleri fetheden Levent Yüksel gibi… Hadi gelin, başa sarıp yeniden dinleyelim o şarkıları. Sonra anılarını da alıp gidelim buralardan.
YONCA EVCİMİK – Abone – 1992
Yonca Evcimik, arabesk furyasının baskın olduğu dönemlerde hem dansları hem de şarkılarıyla tam anlamıyla patlama yaptı. 2009 yılında açıklanan rakamlara göre albüm 2 milyon 800 bin adet satmış.
MUSTAFA SANDAL – Suç Bende – 1994
Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli sözleriyle “ne oluyor?” dediğimiz albümlerden biri daha. Tarkan, Kenan Doğulu gibi isimlerin çıkış yaptığı dönemlerde “Ben de varım!” diyen Mustafa Sandal’ın ilk albümündeki “Beni Ağlatma” şarkısı dönemin en acayip filmlerinden “Bay E”nin de film müziği olmuştur.
YILDIZ TİLBE – Delikanlım – 1994
Yine o bereketli yıllardayız. Yıldız Tilbe deyince akan suları durduran bir tayfa var ki, ilk günden bugüne hiç bırakmadılar onu. Deli dolu, ne zaman ne söyleyeceğini kestiremediğimiz, bazen söyledikleri üzerine uzun uzun “acaba ne demek istedi?” diye düşündüğümüz şahsına münhasır sanatçı Yıldız Tilbe, yazdığı şarkı sözleriyle de çok aşkı dile getirmiş, çok yaraya da merhem olmuştur.
TEOMAN – Ne Ekmek Ne De Su - 1996
Yıl 1996. Roxy Müzik Yarışması'nda 'Ne Ekmek Ne De Su' şarkısı, en iyi beste ödülünü alırken, aynı albümden 'Yollar' şarkısı da en iyi söz ödülüne layık görülür. Kendi ismiyle aynı adı taşıyan ilk albümü “Teoman” 1996 yılının ekim ayında çıktı. Aynı albümde yer alan “Papatya” şarkısında ise geri vokallerde yine aynı yıllarda tanışacağımız Özlem Tekin’in sesini duyarız. Zamanın rock müzik piyasasına hızlı bir giriş yapıp genç kızların da aklını başından alan Teoman bugün 52 yaşında.
BULUTSUZLUK ÖZLEMİ – Uçtu Uçtu / Acil Demokrasi - 1990
Artık sona gelirken, hep beraber söylemeye hazır mısınız?
“Sözlerimi geri alamam
Yazdığımı yeniden yazamam
Çaldığımı baştan çalamam
Bir daha geri dönemem
Akıyorsa gözyaşım kurumasın
Coşup seven gönlümse durmasın
Dost bildik anılarım çağırmasın
Bir daha geri dönemem…”
Bir şarkının sözlerinde görüşmek dileğiyle,
Müzikte kalın.
Yazar: Tuğba Badal
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