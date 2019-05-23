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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Music Box: İlkler güzeldir!

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Music Box: İlkler güzeldir!

İlklerin yeri her zaman başkadır! İlk “Merhaba”nın unutulmaması ya da ilk tanışmada giyilen kıyafetin hep hatırlanması gibi. Tarkan’a ilk görüşte aşık olduğumuz “Yine Sensiz” albümü ya da 1993 yılında Med Cezir albümü ile gönülleri fetheden Levent Yüksel gibi… Hadi gelin, başa sarıp yeniden dinleyelim o şarkıları. Sonra anılarını da alıp gidelim buralardan.

Music Box: İlkler güzeldir

YONCA EVCİMİK – Abone – 1992

Yonca Evcimik, arabesk furyasının baskın olduğu dönemlerde hem dansları hem de şarkılarıyla tam anlamıyla patlama yaptı. 2009 yılında açıklanan rakamlara göre albüm 2 milyon 800 bin adet satmış.

 

MUSTAFA SANDAL – Suç Bende – 1994

Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli sözleriyle “ne oluyor?” dediğimiz albümlerden biri daha. Tarkan, Kenan Doğulu gibi isimlerin çıkış yaptığı dönemlerde “Ben de varım!” diyen Mustafa Sandal’ın ilk albümündeki “Beni Ağlatma” şarkısı dönemin en acayip filmlerinden “Bay E”nin de film müziği olmuştur.

Music Box: İlkler güzeldir

YILDIZ TİLBE – Delikanlım – 1994

Yine o bereketli yıllardayız. Yıldız Tilbe deyince akan suları durduran bir tayfa var ki, ilk günden bugüne hiç bırakmadılar onu. Deli dolu, ne zaman ne söyleyeceğini kestiremediğimiz, bazen söyledikleri üzerine uzun uzun “acaba ne demek istedi?” diye düşündüğümüz şahsına münhasır sanatçı Yıldız Tilbe, yazdığı şarkı sözleriyle de çok aşkı dile getirmiş, çok yaraya da merhem olmuştur.

 

TEOMAN – Ne Ekmek Ne De Su - 1996

Yıl 1996. Roxy Müzik Yarışması'nda 'Ne Ekmek Ne De Su' şarkısı, en iyi beste ödülünü alırken, aynı albümden 'Yollar' şarkısı da en iyi söz ödülüne layık görülür. Kendi ismiyle aynı adı taşıyan ilk albümü “Teoman” 1996 yılının ekim ayında çıktı. Aynı albümde yer alan “Papatya” şarkısında ise geri vokallerde yine aynı yıllarda tanışacağımız Özlem Tekin’in sesini duyarız. Zamanın rock müzik piyasasına hızlı bir giriş yapıp genç kızların da aklını başından alan Teoman bugün 52 yaşında.

Music Box: İlkler güzeldir

BULUTSUZLUK ÖZLEMİ – Uçtu Uçtu / Acil Demokrasi - 1990

Artık sona gelirken, hep beraber söylemeye hazır mısınız?

“Sözlerimi geri alamam

Yazdığımı yeniden yazamam

Çaldığımı baştan çalamam

Bir daha geri dönemem

Akıyorsa gözyaşım kurumasın

Coşup seven gönlümse durmasın

Dost bildik anılarım çağırmasın

Bir daha geri dönemem…”



Bir şarkının sözlerinde görüşmek dileğiyle,

Müzikte kalın.

 


Yazar: Tuğba Badal

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