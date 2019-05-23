Music Box: İlkler güzeldir!

YONCA EVCİMİK – Abone – 1992

Yonca Evcimik, arabesk furyasının baskın olduğu dönemlerde hem dansları hem de şarkılarıyla tam anlamıyla patlama yaptı. 2009 yılında açıklanan rakamlara göre albüm 2 milyon 800 bin adet satmış.

MUSTAFA SANDAL – Suç Bende – 1994

Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli sözleriyle “ne oluyor?” dediğimiz albümlerden biri daha. Tarkan, Kenan Doğulu gibi isimlerin çıkış yaptığı dönemlerde “Ben de varım!” diyen Mustafa Sandal’ın ilk albümündeki “Beni Ağlatma” şarkısı dönemin en acayip filmlerinden “Bay E”nin de film müziği olmuştur.

YILDIZ TİLBE – Delikanlım – 1994

Yine o bereketli yıllardayız. Yıldız Tilbe deyince akan suları durduran bir tayfa var ki, ilk günden bugüne hiç bırakmadılar onu. Deli dolu, ne zaman ne söyleyeceğini kestiremediğimiz, bazen söyledikleri üzerine uzun uzun “acaba ne demek istedi?” diye düşündüğümüz şahsına münhasır sanatçı Yıldız Tilbe, yazdığı şarkı sözleriyle de çok aşkı dile getirmiş, çok yaraya da merhem olmuştur.

TEOMAN – Ne Ekmek Ne De Su - 1996

Yıl 1996. Roxy Müzik Yarışması'nda 'Ne Ekmek Ne De Su' şarkısı, en iyi beste ödülünü alırken, aynı albümden 'Yollar' şarkısı da en iyi söz ödülüne layık görülür. Kendi ismiyle aynı adı taşıyan ilk albümü “Teoman” 1996 yılının ekim ayında çıktı. Aynı albümde yer alan “Papatya” şarkısında ise geri vokallerde yine aynı yıllarda tanışacağımız Özlem Tekin’in sesini duyarız. Zamanın rock müzik piyasasına hızlı bir giriş yapıp genç kızların da aklını başından alan Teoman bugün 52 yaşında.

BULUTSUZLUK ÖZLEMİ – Uçtu Uçtu / Acil Demokrasi - 1990

Artık sona gelirken, hep beraber söylemeye hazır mısınız?

“Sözlerimi geri alamam

Yazdığımı yeniden yazamam

Çaldığımı baştan çalamam

Bir daha geri dönemem

Akıyorsa gözyaşım kurumasın

Coşup seven gönlümse durmasın

Dost bildik anılarım çağırmasın

Bir daha geri dönemem…”







Bir şarkının sözlerinde görüşmek dileğiyle,

Müzikte kalın.



Yazar: Tuğba Badal