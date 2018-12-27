HIV/AIDS Farkındalık Kamu Spotu Yarışması’nı kazanan üniversiteliler ödüllendirildi
HIV/AIDS hakkında farkındalığı artırmayı hedefleyen kamu spotu yarışmasında kazananlar belli oldu. Üniversite öğrencilerinin kendi çektikleri kısa filmlerle katıldığı yarışmada 17 film yarıştı.
Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin, Gilead Sciences Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle gerçekleştirdiği “HIV/AIDS Farkındalık Kamu Spotu Yarışması”nda kazananlar törenle açıklandı. Üniversite öğrencilerinin kendi çektikleri kısa filmlerle başvurduğu yarışmada toplam 17 film yarıştı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinciliği “Yapabiliriz” projesi ile Burak Yiğit, Duygu Kayaoğlu, Irmak Kabadere, ikinciliği “Hayal” projesi ile Mustafa Eren Ergünel, üçüncülüğü ise “Bana Bir Şey Olmaz Deme” projesi ile Tolgahan Yılmaz, Ahmet Ulaş, Zeynep Naz Uzun kazandı. Mansiyon ödülü “Konuş, Koru, Korun, Test Yaptır” projesi ile Gökalp Deniz Sinangil ve “Bulaşmaz” projesi ile Furkan Yılmaz ile Aslıhan Yıldız’a verildi.
25 Aralık 2018’de düzenlenen ödül törenine konuşmacı olarak Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Özcan Yağcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Simten Malhan ve Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve HATAM Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal katıldı.
Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş, ödül töreninde şunları söyledi: “Üniversitemizin amacı sadece öğrenci yetiştirmek değil, aynı zamanda toplumsal sağlık sorunlarının da sosyal açıdan değerlendirilmesidir. Bu çerçevede öğrencilerimizin bu şekilde bir projede yer alması bizleri çok mutlu ediyor”
Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Simten Malhan ise şöyle konuştu:
“Dünyada gerçekleştirilen en geniş HIV/AIDS farkındalık araştırmasında çıkan sonuçlar toplumumuzda HIV enfeksiyonu ile ilgili bilgi seviyesinin oldukça düşük olduğunu ortaya koydu. Eğitim seviyesi yüksek kesimler dahi HIV/AIDS’in ne olduğunu bilmiyor ve HIV ile enfekte bireylerin normal bir yaşam sürebileceğinden haberdar değil. Bu konuya dikkat çekmek ve üniversite öğrencileri arasında farkındalığı arttırmak amacı ile bu projeyi hayata geçirdik”
Törende Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve HATAM Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal da “Tüm yönleriyle HIV/AIDS” konulu bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Serhat Ünal konuşmasında, bu yarışmanın HIV/AIDS farkındalığına dikkat çekilmesi konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Prof. Dr. Serhat Ünal, şunları söyledi: “Toplumumuzda bilinç düzeyi çok düşük, bu da dışlanma ve damgalanmaya yol açıyor. Bireylerin HIV pozitif olduklarını açıklamaları işlerine, evlerine, ailelerine ve dolayısıyla hayatlarına mal oluyor. HIV/AIDS’in topluma anlatılabilmesi için örgün eğitimden başlanarak bilinçlendirmeye yönelik eylem planları oluşturulması, korunma olanaklarının kolaylaştırılması ve artırılması, anonim test/teşhis olanaklarının yaygınlaştırılması ve tüm bu eylemleri kapsayıcı bir ulusal mücadele planı oluşturulması gerekmekte. Bu kapsamda Ulusal AIDS Komisyonu’nun çalışmalarına hız vermesi büyük önem arz ediyor. Özellikle ulaşması zor gruplara odaklı test politikasının geliştirilmesi HIV’in Türkiye’de yayılımının önüne geçecektir.”
Etkinliğe koşulsuz destek veren Gilead Sciences Türkiye’den Dış İlişkiler Direktörü Toros Şahin de, “Yaptığımız araştırmalar ve geliştirdiğimiz tedavilere ek olarak HIV/AIDS’in kontrol altına alınabilmesi için tüm dünyada bilimsel ve sosyal projelere destek veriyoruz. HIV enfeksiyonu bundan 30 yıl önce bir ölüm fermanı iken artık tedavi edilebilir bir durum haline geldi. Ancak halen o yılları çağrıştıran kulaktan dolma yanlış bilgiler önyargılara yol açıyor. Bu kapsamda, özellikle üniversitelerde gençlerin HIV’in bulaşma yolları ile ilgili bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini son derece önemli buluyor, gençlerin kendi çevrelerindeki bireyleri de bilinçlendirmesini umuyoruz.” diye konuştu.
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