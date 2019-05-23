Haftanın oyunu ve daha fazlası... 126. sayının GameZone köşesinde!

HAFTANIN OYUNU:

MORDHAU İLE ORTA ÇAĞ’A GERÇEKÇİ BAKIŞ

Oturup kılıçlar, bıçaklar, mızraklar, atlar üzerine düşünen var mıdır bilemem ama şu aralar, Game of Thrones izlemek insanın şövalye ruhunu gıdıklıyor. Bu gıdıklanmaya güzel bir çare olarak Mordhau oynamak mümkün. Arkadaşlarınla ortak co-op modunda sürekli tazelenen düşman dalgalarını savuşturmaya çalışabilir, internetsiz oynamak istersen tek başına yapay zekaya karşı gücünü deneyebilirsin. Bir seferde 64 kişiye kadar oyuncuyu meydanlara döken bağımsız oyun, daha ilk ayında yüz binlerce oyuncuya ulaşmayı başardı. En sevdiğim yönü karakterin saldırı ve savunmada tüm kontrolüne sahip olabildiğin gibi, birinci ve üçüncü şahıs gözünden oynayabilmen ve kahramanının tipini detaylı şekilde ayarlayabilmen oldu. Orta Çağ tamam da, bu kadar vahşet ne olacak diyorsan, ayarlardan bunları kapatıp daha sansürlü bir dövüş deneyimi yaşamak da mümkün.

(PC)



ÖNCE GÖKTAŞI, SONRA PUNK ROCK!

Dünyaya bir gök taşı çarpmış, nüfusun yüzde 80’i yok olmuş. Ortam deli fişek çetelerle dolu, üstelik bunların eline düşmeyenler de baskıcı bir sistemle yönetiliyor. Walker adlı karakteri canlandırdığın Rage 2, ne düzen ne de kanun olan bir kıyamet sonrası ortamda geçiyor. Tam bir distopya! Avalanche Studios ve FPS’nin yaratıcısı iD Software tarafından geliştirilen oyunda görevin ortalığı temizlemek. Tabii ortam böyle pis olunca, temizlik de bir an olsun durmuyor. Hani nasıl diyeyim, Mad Max Fury Road filmindeki aralıksız aksiyonu sevdiysen, bu oyunu da seversin. Birinci şahıs nişancı oyunu olan Rage 2, eski FPS’leri bilenler için Duke Nukem ve Fallout’un bir karışımını andırıyor. Buna karşın, oyun pek zorlamıyor. Açık dünya olsa da, silah almak ve çeşitli şeyler yapmak için belirli yerlere gitmen gerekiyor, bu rutin de bir süre sonra insanı sıkıyor.

(PC, PS4, Xbox One)

KISA KISA…

Yeni Switch(ler) mi geliyor?

Nintendo’nun mart başına kadar 34 milyon satarak Nintendo 64’ü geride bırakan ve şaşırtıcı bir başarı yakalayan (görünce neden başarılı olduğu anlaşılıyor) portatif oyun konsolu, yeni model için Xbox ya da PlayStation gibi yıllarca beklemeyeceğe benziyor. Wall Street Journal’ın kaynaklarına göre, yeni Switch, 3DS serisinin devamı niteliğinde olacak ve uygun fiyatıyla daha çok kişiye ulaşabilecek. Üstelik, sonrasında bir de gelişmiş özellikli Switch modeli bunu izleyecek.

GTA 5 satışları durmak bilmiyor

Çıkışının üzerinden 6 yıl geçti ama Grand Theft Auto 5, yapımcı Rockstar’ın çatı şirketi Take Two’nun açıklamasına göre bugüne dek 110 milyon kopya sattı. Satışların geçen kasımda 100 milyonu geçtiği düşünülürse, neredeyse yüzde 10’u son 6 ayda satılmış. Şirketin GTA Online’ı hazırlamasının da bu konuda etkisi olduğu kesin, ayrıca oyun 2013’te çıkmasına karşın, sadece oyun satışından değil, oyun içi satışlardan da gelir elde ediyor. GTA 6’nın ise 2020 sonrasında çıkacağı dedikoduları dolaşıyor. Şirketin haziranda düzenlenecek E3 fuarında bir demo göstereceği söylentiler arasında...