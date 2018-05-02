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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kampüs
02.05.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Gençler en çok pazarlama alanında çalışmak istiyor

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Gençler en çok pazarlama alanında çalışmak istiyor

Türkiye’nin önde gelen 6 üniversitesinde okuyan, mühendislik veya sosyal bilimler bölüm ayrımı olmaksızın genç yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanın yüzde 20 ile Pazarlama olduğu belirlendi.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Türkiye’de üniversite okuyan gençlerin en çok hangi alanlarda çalışmak istediğini inceledi. Ajans Press’in online kariyer platformu toptalent.co ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, mühendislik veya sosyal bilimler bölüm ayrımı olmaksızın genç yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanın yüzde 20 ile Pazarlama olduğu belirlendi. Ar-Ge departmanında çalışmak isteyenlerin oranı da yüzde 14 olurken, Finans ve Mühendislik bölümü yüzde 10, Satış ise yüzde 7 olarak kaydedildi. Kadın erkek oranlarına bakıldığında da İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Reklam gibi alanların kadınlar tarafından daha çok tercih edildiği görüldü.

MÜHENDİSLER, MÜHENDİSLİK YAPMA KONUSUNDA KARARLI

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, gençler hakkında 2017-2018 yılları içerisinde 193 bin 811 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, gençlerin en çok işsizlikle konuşulduğu belirlendi. Araştırma, Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinin 4 yıllık bölümlerinde okuyan veya yeni mezun olmuş 18 ila 25 yaş arası 5 bin 130 kişi baz alınarak hazırlandı. Raporun başlığı ise “Türkiye’de En Çok Çalışılmak İstenen İş Alanları” olurken, cinsiyet, okul, not ortalaması ve okunulan bölümün farklılık göstermesi dikkate alındı. Böylelikle Mühendislik okuyan yeteneklerin yüzde 66’sının çalışmak istedikleri ilk alanın yine mühendislik olduğu tespit edildi. Dolasıyla mühendislerin, mühendislik yapmak konusunda net bir çizgileri olduğu görüldü. Mühendislik dışında yapmayı en çok istedikleri alan ise yüzde 7 ile Pazarlama olarak saptandı. Sosyal ve Fen Bilimleri okuyan yeteneklerin ise en çok çalışmak istediği alanın yüzde 19 ile İnsan Kaynakları olduğu belirlendi. İnsan kaynaklarını yüzde 16 ile Pazarlama, yüzde 13 ile Finans, yüzde 8 ile de Dış Ticaret takip etti.

Not ortalamasına göre ayrım yapıldığında da, ortalaması 3’ün üzerinde olup mühendislik okuyan yeteneklerin yine ilk tercihlerinin yüzde 29 ile mühendislik olduğu görüldü. Ar-Ge isteyenlerin oranı da yüzde 24 olurken, Üretim isteyenlerin oranı 11 olarak belirlendi. Sosyal ve Fen Bilimleri okuyup not ortalaması 3’ün üzerinde yer alan yetenekler ise ilk tercihini yüzde 19 ile İnsan Kaynaklarından yana kullandı. Pazarlama diyenlerin oranı da yüzde 18 olurken, Finans’ı tercih edenlerin oranı yüzde 12 olarak saptandı.

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