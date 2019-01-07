Garajda olmasa da üniversite sıralarından doğan bir girişim: Üniaktivite

Öncelikle sizi tanıyalım. Kimdir Üniaktivite’nin yaratıcıları, nasıl bir araya geldiniz?

Platformun geçmişi aslında epeyi eskiye dayanıyor. Üniversite yıllarımıza denk gelen 2000’li yılların başında, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan iki sınıf arkadaşımla birlikte ilk temellerini atmıştık. Garajda olmasa da üniversite sıralarından doğan bir girişim yani.

Fikir nasıl ortaya çıktı, ‘Olur valla, bu fikir çalışır,’ dedirten o ilk anın hikayesi var mı?

O zamanlar üçümüz de acayip aktifiz. Sürekli kulüplerdeyiz, yenilerini kuruyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Artık okul yetmiyor, diğer üniversitelere de taşma arzumuz var. ☺ Farklı kampüslerde de haliyle işimize yarayabilecek konferanslar, yarışmalar, projeler düzenleniyor ancak bunların duyurularını takip etmek kolay değil. Bir gün kantinde çay içerken “Biz üniversitelilerin işine yarayacak tüm bu aktiviteleri neden bir araya getirmiyoruz?” dedik. Bir de o zamanlar Türkiye’de henüz sosyal medyanın nerdeyse olmadığı bir dönem, gruplar arası iletişimde de Yahoogroups popüler. Başlangıçta bir e-posta grubu kurma kararı aldık, amacımız da Türkiye çapındaki üniversite ve gençlik aktivitelerini tek bir çatı altında duyurmak.

Grupta duyuruları yapmaya başlamamızdan itibaren yoğun bir ilgi ile karşılaşınca da kendimize “Bunu neden bir web sitesine dönüştürmüyoruz?” sorusunu sorduk, sanırım fikrin çalışabileceğini ilk o zaman anlamıştık. Web sitesini kendimiz kodlama öğrenerek hayata geçirebildik ancak o sıralar mezuniyet dönemimize denk geldiğinden duraklamak durumunda kaldık, herkes önce kendi yoluna gitti. Ben iki senelik profesyonel bir deneyimin ardından farklı bir ortak bularak girişimciliğe devam kararı aldım, siteye eklediğimiz burs arama motoru ve 5 yıl boyunca düzenlediğimiz “En Aktif Kulüp Yarışması” sayesinde 100 bin üyeye ulaştık. Daha sonra ben 2011 yılında bir yatırım alarak “iamyouth” isimli gençlik ajansının kuruculuğunu yaptım ve bu sayede hizmetleri çeşitlendirdik. Son olarak geçtiğimiz yıl bir dijitalleşme hamlesi ile Üniaktivite’ye yatırım yaparak platformu mobil uygulamaya dönüştürdük.

Girişimcilik, hele ki sizin kadar genç insanlar için oldukça fazla cesaret isteyen bir iş. Zorlukları neler girişimciliğin, siz nasıl üstesinden geldiniz, geliyorsunuz?

Öncelikle şunu belirteyim ki, ortaklarımla kafa olarak her zaman genç kalmamız gerekse de yaş itibariyle gençlik limitini an itibariyle biraz zorluyoruz. ☺ Z kuşağı ilk kez 2018 yılında üniversiteye adımını attı, haliyle biz de mobil uygulamaya geçiş ile birlikte Üniaktivite’nin operasyonunu da tamamen üniversitelilere ve yeni mezunlara bırakma kararı aldık, tabii stratejik ve kritik kararları alırken biz de dahil oluyoruz. Girişimcilik konusuna gelirsek, bana göre gerçekten gözü karartıp bunu bir kariyer yolculuğu olarak seçtiğiniz zaman arzu ettiğiniz sonuçları alabileceğiniz bir yol. İş bir şekilde yolda öğreniliyor; adanmışlık, çaba ve sabır üçlüsü en önemli kişisel yetkinlikler bana kalırsa. O bakımda herkesin yapabileceği bir şey değil. Birçok profesyonel arkadaşım işlerine devam ederken aynı zamanda bir girişim yapmanın hayalini kursa da maaşı bırakmadan bir sonuç alabileni tanımıyorum. Dolayısıyla kendinizi iyi tanıdıktan sonra kişisel ağınızı da harekete geçirip mümkün olduğunca çabuk ve az maliyetle ortaya bir ürün/hizmet çıkarmanız ve bunun pazarla uyumunu test edip eğer çalışıyorsa devam kararı almanız gerekiyor.

“Üniaktivite’yi tek cümle ile ifade edersek “üniversite öğrencilerinin daha keyifli ve verimli vakit geçirmesini sağlayacak etkinlik, proje ve fırsatları bir araya getiren bir mobil uygulama” olduğunu söyleyebiliriz.”

Biraz da girişiminiz Üniaktivite’nin detayları üzerine konuşalım. Nedir üniaktivite, kullanıcıları kimler ve bu kullanıcılara ne tür hizmetler vaat ediyor

Üniaktivite’yi tek cümle ile ifade edersek “üniversite öğrencilerinin daha keyifli ve verimli vakit geçirmesini sağlayacak etkinlik, proje ve fırsatları bir araya getiren bir mobil uygulama” olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamayı indirdikten sonra kolayca giriş yaparak üniversitenizi seçiyorsunuz ve hem kampüsünüzde hem de şehrinizdeki aktiviteleri size özel bir akış halinde görebiliyorsunuz. Üniversitenize yeni bir etkinlik eklendiğinde telefonunuza anlık bildirim geliyor, aynı zamanda belli etkinliklere karekod sistemimizi kullanarak form doldurmadan -tek tuşla- kaydolup giriş yapabiliyorsunuz. Tabii en ilgi çekici özelliklerin başında “Fırsatlar” geliyor, markalar ve KOBİ’lerle anlaşmalar yaparak gençlere özel indirimler ve ücretsiz promosyonlar sağlıyoruz. Platformu bu hale getirmemiz yaklaşık bir sene sürdü ve tam da istediğimiz temel versiyonu çıkardık, 2019 ise bizim için geliştirme ve büyüme yılı olacak.

Üniversitelilerin birçoğu kariyerleriyle alakalı kaygılar yaşıyorlar. Sizin için bu açıdan girişimcilik ne ifade ediyor, eğitimini aldığınız bölümlerin girişimcilik hikayenize ne tür katkıları oldu ve bu tür bir hevesi olan üniversitelilere neler önerirsiniz?

Aktif olmaya ve ortaya yeni bir şeyler çıkarmaya ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi, üniversite yılları da bunun için iyi bir fırsat. Birçok şeyi deneme yanılma ile öğrenmeniz gerekiyor, bu bakımdan bence alınan eğitimden çok çevrenizi nasıl oluşturduğunuz ve onlarla ne kadar etkileşime girdiğiniz daha önemli. Bir girişimci adayının önceliğinin iş yapacağı alandaki kişisel ağını genişletmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani mümkün olduğunca kendi kafa yapısına uygun yeni insanlarla tanışarak onlardan gerek işgücü gerekse de mentörlük için faydalanması gerekiyor.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı