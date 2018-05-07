Evrim Kuran'la People Make The Brand - Campus'ü konuştuk

Öncelikle henüz haberdar olmayan arkadaşlarımız için sormak isteriz, “People Make The Brand” nedir ve 6.’sı düzenlenen bu etkinliğin temel amacını nasıl tanımlarsınız?

People Make The Brand işveren markası alanındaki gelişmelerin ve trendlerin yanı sıra yerli ve global pek çok işveren markasının stratejik yaklaşımlarının sunulduğu ve Universum En Çekici İşverenler Araştırması sonuçlarının etraflıca irdelendiği bir konferans. Tüketici markaları ve işveren markalarının buluştuğu ortak paydayı yani insanı merkezine koyan ve insan kaynakları, pazarlama ve iletişim dünyasını bir araya getiren bir konferans. 6 yıl önce hayata geçirdiğimiz bu etkinliğin iddiası markayı inşa edenin insan oluşu. Son 10 yıldır organizasyonel çekicilik ve işveren markası alanında yaptığımız çalışmalarda kendi içimizde dile getirdiğimiz bir sözü, bu etkinlik markası olarak konumladık ve büyüterek geliştirdik. Bugün People Make The Brand, konuşmacıları ve ele aldığı konularla her yıl işi insan olanların merakla beklediği bir konferans haline geldi.

Bu yıl etkinliğin bir ilke imza attığını görüyoruz ve “People Make The Brand – Campus” ile bu yıl gençlere de özel bir oturum düzenliyor. Böyle bir karar almanızdaki sebepler nelerdi ve bu oturum genel çerçevesi nedir?

Konferansa geçtiğimiz yıllarda üniversite öğrencilerinden kayda değer biçimde talep aldık. Ancak daha fazla sayıda ve tamamen öğrencilere yönelik bir içerikle daha büyük fayda sağlayacağımıza inandığımız için bu yıl People Make The Brand - Campus adı altında özel bir oturum düzenleyeceğiz. İş yaşamına hazırlanan genç dostlarımıza işverenlerin bakış açıları, anlamlı bir kariyer için gerekli 21. yüzyıl yetkinlikleri, istihdam edilebilirliğin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili işe yarar bilgiler sağlamayı ve kariyere hazırlık süreçlerinde bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz.

“İş yaşamına hazırlanan genç dostlarımıza işverenlerin bakış açıları, anlamlı bir kariyer için gerekli 21. yüzyıl yetkinlikleri, istihdam edilebilirliğin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili işe yarar bilgiler sağlamayı ve kariyere hazırlık süreçlerinde bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz.”





Universum En Çekici İşverenler Araştırması’nın sonuçlarının açıklanacağı bir etkinlik olacak bu. Biraz bu araştırmadan bahsedebilir misiniz?

Araştırma dünyanın 60 ülkesinde 1,8 milyon gençle yapılıyor. Türkiye’de altıncısını an itibariyle yürütmekteyiz ve 40.000 üzerinde üniversite öğrencisi ve 10.000 civarı genç profesyonel ile ülkenin en çekici işverenlerini belirliyoruz. Türkiye’nin gençlerinin kariyer profillerini ve kariyer beklentilerini analiz ediyor ve tüm sektörlerde işverenlerle bu bilgileri buluşturuyoruz.

Üniversiteli gençlerin büyük bölümü iş bulma konusunda büyük kaygılar taşıyor. Kariyerleriyle ilgili yaşadıkları bu tip kaygıların çözümüne yönelik bir değişim, katkı vaadi var mı etkinliğin?

People Make the Brand – Campus, öğrencilerin, şirketler ne ister sorusuna net yanıtlar alabilecekleri bir buluşma. Genç arkadaşlarımız, çağın gerektirdiği yetkinliklerin neler olduğunu, bunların nasıl geliştirilebileceğini de önemli isimlerden fırsatları olacak.

People Make The Brand’in sektöre yön vermek gibi de bir iddiası var. Bu anlamda öğrencilerin işin içine katıldığı bu yılki konferanstan, öğrencilerin sektöre yapacağı katkı konusunda bir beklentiniz var mı?

Evet, ana sponsorumuz Garanti Bankası ile birlikte yürüteceğimiz özel bir seçme sürecinden geçecek olan yüzlerce People Make the Brand – Campus katılımcısı öğrenci ile oturum öncesi ve sonrası özel araştırmalar yapılacak; öğrenci arkadaşlarımızın görüşlerine başvurulacak.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı