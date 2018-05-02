Eğlenerek öğrenmeye hazır mısın? Dijital gelecek sen de gel...
25 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampa katılım için son tarih 29 Mayıs.
Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan, yeni mezun olmuş öğrenciler Dijital’i, sektörün uzman isimleriyle Akbank UniChallange + Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nda öğrenecek. ‘Eğlenerek öğrenme’’ kavramıyla hazırlanan iki haftalık programda öğrenciler, Dijital’deki kariyer imkanlarına nasıl gidileceğinin cevabını alacak. Katılımcılar eğitim süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı markaların öykülerini ajans ve reklamverenlerin ağzından dinleme şansı yakalayacak. Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek programda katılımcılar, Akbank’ın vereceği gerçek bir brief için 5’er kişilik gruplar halinde mentorlarıyla birlikte proje geliştirecek. Çeşitli eğlence aktivitelerinin de olduğu eğitim kapsamında katılımcılar balık tutmayı bile öğrenecek.
Dünyada 47 ülkede dijital pazarlama iletişiminin gelişimi için faaliyet gösteren IAB’nin Türkiye ofisi tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen eğitim, bu sene 25 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında yine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle, Akbank’ın ana sponsorluğunda Güney kampüsünde gerçekleşecek.
Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs
Dijitalin deneyimleneceği program için son başvuru tarihi 29 Mayıs. 12 gün sürecek eğitim kampına katılan ekiplerden başarılı olanlar ödüllendirilecek. İlk 3'e giren ekip üyeleri IAB Türkiye üyesi firmalarda 1 aylık staj imkânı elde edecek. Şehir dışından gelenler Boğaziçi Üniversitesi’nin yurtlarında kalabilecek. Katılım kontenjanının 50 kişi ile sınırlı olduğu programa şimdiye kadar 530 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 330’u İstanbul dışından geldi. Geçtiğimiz üç senede başvurusu kabul edilen 150 katılımcıdan 93’ünün kamp sonrasında staj ve iş imkanı bulduğu eğitim bu yıl da sektörün insan kaynağı açığına önemli bir destek oluşturacak. Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.unichallenge.net
Yorumları Göster
Yorumları Gizle