Eğlenerek öğrenmeye hazır mısın? Dijital gelecek sen de gel...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kampüs
02.05.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Eğlenerek öğrenmeye hazır mısın? Dijital gelecek sen de gel...

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Eğlenerek öğrenmeye hazır mısın? Dijital gelecek sen de gel...

25 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampa katılım için son tarih 29 Mayıs.

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan, yeni mezun olmuş öğrenciler Dijital’i, sektörün uzman isimleriyle Akbank UniChallange + Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nda öğrenecek. ‘Eğlenerek öğrenme’’ kavramıyla hazırlanan iki haftalık programda öğrenciler, Dijital’deki kariyer imkanlarına nasıl gidileceğinin cevabını alacak. Katılımcılar eğitim süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı markaların öykülerini ajans ve reklamverenlerin ağzından dinleme şansı yakalayacak. Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek programda katılımcılar, Akbank’ın vereceği gerçek bir brief için 5’er kişilik gruplar halinde mentorlarıyla birlikte proje geliştirecek. Çeşitli eğlence aktivitelerinin de olduğu eğitim kapsamında katılımcılar balık tutmayı bile öğrenecek.

Dünyada 47 ülkede dijital pazarlama iletişiminin gelişimi için faaliyet gösteren IAB’nin Türkiye ofisi tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen eğitim, bu sene 25 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında yine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle, Akbank’ın ana sponsorluğunda Güney kampüsünde gerçekleşecek.

Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs

Dijitalin deneyimleneceği program için son başvuru tarihi 29 Mayıs. 12 gün sürecek eğitim kampına katılan ekiplerden başarılı olanlar ödüllendirilecek. İlk 3'e giren ekip üyeleri IAB Türkiye üyesi firmalarda 1 aylık staj imkânı elde edecek. Şehir dışından gelenler Boğaziçi Üniversitesi’nin yurtlarında kalabilecek. Katılım kontenjanının 50 kişi ile sınırlı olduğu programa şimdiye kadar 530 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 330’u İstanbul dışından geldi. Geçtiğimiz üç senede başvurusu kabul edilen 150 katılımcıdan 93’ünün kamp sonrasında staj ve iş imkanı bulduğu eğitim bu yıl da sektörün insan kaynağı açığına önemli bir destek oluşturacak. Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.unichallenge.net

Eğlenerek öğrenmeye hazır mısın Dijital gelecek sen de gel...


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