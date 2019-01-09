Boğaziçi Üniversitesi’nde “Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar”
Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, Nâzım Hikmet’i 117. yaşında anmak, şairin edebiyat ve sanat dünyasındaki ilişkilerini aktarmak üzere “Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar” paneli düzenliyor. Panelde, Nâzım Hikmet’in edebi ilişkileri, uluslararası edebiyat ve sanat çevrelerindeki yeri oynadığı roller, sanatseverlerle paylaşılacak.
15 Ocak, Salı günü saat 14.00’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Büyük Toplantı Salonu’nda başlayacak ve iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan panelde, edebiyat dünyasında adını duyurmaya başladığı ilk zamanlardan itibaren sert polemikleriyle, geçmiş kuşaklara karşı giriştiği “putları kırma” mücadelesiyle, hapishane koşullarında bile yürüttüğü edebi dostluklarıyla geniş bir etki alanı yaratmayı başarmış olan Nâzım Hikmet’in Orhan Kemal, Kemal Tahir, Aleksandr Fadeyev, Necip Fazıl, Memet Fuat ve Vsevolod Meyerhold’la ilişkileri, uluslararası edebiyat ve sanat çevrelerinde oynadığı rol tartışılacak.
Herkesin katılımına açık olan panelin moderatörlüğünü, Murat Gülsoy ve Zeynep Uysalüstlenecek. Nâzım Hikmet’in edebiyat ve sanat dünyasındaki ilişkilerinin de tartışılacağı panel, Pelin Aslan Ayar’ın Orhan Kemal’in Nâzım’ı: “Üstadım” sunumu ile başlayacak. Fatih Altuğ Kemal Tahir ve Nâzım Hikmet’in Arkadaşlık Siyaseti ve Esra Dicle’nin “Sık Sık Fadeyev’in Ölümünü Düşünüyorum” / Aleksandr Fadeyev ve Nâzım Hikmet Dostluğunun Söyledikleri sunumları ile ilk oturum tamamlanacak.
İkinci oturumda ise katılımcılar, Deniz Aktan Küçük’ün Nâzım Hikmet – Necip Fazıl ‘Husumet’ini Tevfik Fikret-Mehmet Akif Polemiğiyle Okumak, Yalçın Armağan’ın Babaya Bağ Bağışlamak: Memet Fuat’ın Nâzım Hikmet’e Yoldaşlığı ve Veysel Öztürk’ün Bir Usta Bir Çırak: Nâzım Hikmet ve Meyerhold sunumlarını takip edebilecek.
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