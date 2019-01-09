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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBoğaziçi Üniversitesi’nde “Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar”
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09.01.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi’nde “Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar”

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Boğaziçi Üniversitesi’nde “Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar”

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, Nâzım Hikmet’i 117. yaşında anmak, şairin edebiyat ve sanat dünyasındaki ilişkilerini aktarmak üzere “Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar” paneli düzenliyor. Panelde, Nâzım Hikmet’in edebi ilişkileri, uluslararası edebiyat ve sanat çevrelerindeki yeri oynadığı roller, sanatseverlerle paylaşılacak.

15 Ocak, Salı günü saat 14.00’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Büyük Toplantı Salonu’nda başlayacak ve iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan panelde, edebiyat dünyasında adını duyurmaya başladığı ilk zamanlardan itibaren sert polemikleriyle, geçmiş kuşaklara karşı giriştiği “putları kırma” mücadelesiyle, hapishane koşullarında bile yürüttüğü edebi dostluklarıyla geniş bir etki alanı yaratmayı başarmış olan Nâzım Hikmet’in Orhan Kemal, Kemal Tahir, Aleksandr Fadeyev, Necip Fazıl, Memet Fuat ve Vsevolod Meyerhold’la ilişkileri, uluslararası edebiyat ve sanat çevrelerinde oynadığı rol tartışılacak.

Boğaziçi Üniversitesi’nde “Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar”

Herkesin katılımına açık olan panelin moderatörlüğünü, Murat Gülsoy ve Zeynep Uysalüstlenecek. Nâzım Hikmet’in edebiyat ve sanat dünyasındaki ilişkilerinin de tartışılacağı panel, Pelin Aslan Ayar’ın Orhan Kemal’in Nâzım’ı: “Üstadım” sunumu ile başlayacak. Fatih Altuğ Kemal Tahir ve Nâzım Hikmet’in Arkadaşlık Siyaseti ve Esra Dicle’nin “Sık Sık Fadeyev’in Ölümünü Düşünüyorum” / Aleksandr Fadeyev ve Nâzım Hikmet Dostluğunun Söyledikleri sunumları ile ilk oturum tamamlanacak.

 

İkinci oturumda ise katılımcılar, Deniz Aktan Küçük’ün Nâzım Hikmet – Necip Fazıl ‘Husumet’ini Tevfik Fikret-Mehmet Akif Polemiğiyle OkumakYalçın Armağan’ın Babaya Bağ Bağışlamak: Memet Fuat’ın Nâzım Hikmet’e Yoldaşlığı ve Veysel Öztürk’ün Bir Usta Bir Çırak: Nâzım Hikmet ve Meyerhold sunumlarını takip edebilecek.

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