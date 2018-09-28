Arya İş Atölyeleri'ne kayıtlar başladı
Türkiye İş Bankası desteği ile Arya Kadın Yatırım Platformu tarafından gerçekleştirilen Arya İş Atölyeleri’ne kayıtlar başladı.
Kadın girişimcilerin katılımına açık olan atölyeler kapsamında düzenlenecek eğitimlerde başarılı girişimciler, işe yeni başlayanlara kendi hikayelerini anlatırken; farklı sektörlerde görev yapan yöneticiler ise doğru hedef kitleyi belirlemek, verilere göre karar vermek, doğru insan kaynağını seçmek ve etkin yönetmek gibi konularda bilgi verecek. Ekim ayında başlayacak eğitimler, Kasım ve Aralık aylarında da devam edecek.
İlk eğitim, Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Ethem Eliaçık ile Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu ve Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter’in katılımıyla gerçekleştirilecek. “Patron Bilançosu” başlıklı eğitimde, Eliaçık, finansal tabloların bankalar tarafından değerlendirilmesi ve İş Bankası’nın finans yönetimini kolaylaştırıcı uygulamaları hakkında bilgi verirken; Serter, girişimcilerle bilançoyu nasıl okumak gerektiğinin ipuçlarını paylaşacak.
Kadın girişimciler, her biri 4 saat süren ve 5 modülden oluşan eğitimlerin tümüne katılabilecekleri gibi birkaçına da başvurabilecek. Eğitimlere katılmak isteyenlerin başvuruları Arya ve İş Bankası tarafından incelenip, seçilen girişimciler bilgilendirilecek. Başvurular eğitim tarihlerinden bir hafta önce kapanacak.
Başvuru ve detaylı bilgi: http://www.aryawomen.com/tr/
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