5 üniversiteden akademik personel alımı
T. C. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlara göre 5 farklı üniversite akademik personel alımı yapacak.
DPB tarafından yayımlanan ilana göre 5 farklı üniversite akademik alım yapıyor. İşte o üniversiteler…
Tarsus Üniversitesi 30 akademik personel alımı
14 akademik alım Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna, 3 Profesör ve 2 Doçent kadrolarına yerleştirme yapılacak.8 akademik personel alımı araştırma görevlisi pozisyonunda olacak. Akademik personel alımı 14 Ocak 2019 tarihinde son bulacak.
Kırklareli Üniversitesi 39 akademik personel alımı
Üniversiteye Araştırma Görevlisi ve Dr. Öğretim görevlisi olarak yapılacak alıma son başvuru tarihi 25 Ocak 2019.
Fırat Üniversitesi 80 akademik personel alımı
Akademik personel alımı araştırma görevlisi, Doçent ve Profesör kadrolarına olacak. Akademik personel alımına başvuru 4 Ocak 2019 tarihinde son bulacak.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 14 akademik personel alımı
Üniversitenin akademik personel alımı çeşitli bölümlere olacak olup son başvuru tarihi 11 Ocak 2019’dur.
Afyon Kocatepe Üniversitesi 36 akademik personel alımı
Akademik alım araştırma görevlisi ve Dr. Öğretim Görevlisi kadrosunda olacak. Başvurmak isteyen adaylar şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacaklar.
Akademik personel alım ilanında adaylar başvurmak istediği üniversitenin web sitesinden temin edeceği form ve istenilen belgeler ile müracaat edebilecek.
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